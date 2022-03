– At Botheim kom tilbake til Norge er først og fremst en trist historie

Etter å ha feid den skotske serielederen Celtic av banen i play off-kampene i februar med 5-1 sammenlagt (1-3, 2-0) er det torsdag duket for nok en historisk Europa-kveld på et utsolgt Aspmyra.

Nederlandske AZ Alkmaar besøker Bodøs fryktede hjemmearena for å kjempe om en plass i kvartfinalene i UEFA Europa Conference League.

Dagen før storkampen møtte Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen pressen. Han spår en tøff kamp, men sier gultrøyene har alle muligheter for avansement.

– Vi må jo starte med å si veldig at vi er veldig stolte over å komme til sluttspill, og nok en historisk kamp for Glimt. Og så vet vi at vi møter et topplag fra Nederland som er i veldig god form. Kanskje er de er favoritter, og vi litt underdogs. Det er likevel en sitasjon vi er kjent med. Det endrer ingenting med tanke på vår inngang og hvordan vi skal spille og angripe kampen, slår Knutsen fast overfor TV 2, og slår fast:

– Samtidig vet vi at vi møter et hardtarbeidende fysisk lag som er veldig gode i presspillet og gjennvinningsspillet. Men som alle andre lag har de svakheter som vi har identifisert og som vi skal tørre og utnytte, fortsetter han.

Angriperen Erik Botheim ble like før jul solgt til russiske Krasnodar for en rekordsum. Etter krigsutbruddet ble kontrakten hans suspendert. Nå er han tilbake i Bodø, og trener med gamleklubben.

– Først og fremst en trist historie

Kjetil Knutsen vil ikke spekulere i hvorvidt Botheim returnerer permanent til de helgule.

– Det skjer ting i verden nå som er veldig spesielle. At han kommer tilbake til Norge er først og fremst en trist historie. Men det er en gutt som håndterer uforutsette ting på en imponerende måte. Vi er veldig glade for at han tilbød seg å komme hit for å holde seg i form. Vi har dialog med ham og hans nærmeste med tanke på å få til et samarbeid i den perioden som er nå, sier Knutsen.

– Dersom avtalen til Botheim i Russland termineres, kan dere får eksempel få ham spilleklar til bortekampen mot AZ?

– Nei, fordi regelverket til FIFA åpner ikke for det sånn som situasjonen er i dag. Han har ikke representert andre lag enn Glimt siden han ga seg i Glimt, men da må FIFA åpne opp litt i regelverket. Per dags dato er ikke det situasjonen, svarer Glimt-sjefen.

Knutsen legger ikke skjul på at han er preget av krigen mellom Russland og Ukraina.

– Vi var i Luhansk i Ukraina 9. desember i fjor. Det er et land i Europa, og det tror jeg påvirker oss alle. Alle som følger med på det som skjer i verden, blir nok påvirket av at vi i 2022 kan komme i en slik situasjon i Europa. Men vi må leve hverdagen som vi alltid har gjort, sier han.

– Ville ikke bli en aktiv deltaker

Glimts oppgjør mot Aalesund i cupen ble som kjent avlyst fordi AaFK ikke kunne still lag. Glimt fikk walkover til neste runde i cupen, men gikk glipp av verdifull kamptrening før oppgjøret mot AZ.

– Først og fremst er det trist for norsk fotball og for produktet. Men vi må holde oss profesjonelle til det, og ville ikke bli en aktiv deltaker i informasjonen som har foregått. Resultatet ble at kampen ikke ble spilt, og det var jo trist. Det forkludret litt av forberedelsene, for jeg fikk først beskjed fredag ettermiddag om at kampen ble avlyst, og det endret litt av inngangen til denne kampen. Men akkurat nå får vi gjort fint lite med det, konkluderer Knutsen.

For AZ spiller spiller den tidligere Glimt-spiller Håkon Evjen. Glimt-kaptein Ulrik Saltnes gleder seg til gjensynet med sin tidligere lagkamerat.

– Vi har hatt sporadisk kontakt i den tiden han har vært i AZ. Det blir artig å se ham igjen, han er en person som er savnet og som vi ønsker alt gått. Vi ønsker ham all lykke i AZ, men håper at han starter på benken mot oss. Vi gleder oss til å møte ham, og han gleder seg nok til å møte oss, mener han.

AZ Alkmaar kommer til Bodø rett fra en sterk 3-1-seier på bortebane mot NEC Nijmegen på søndag. Med tre nye poeng på konto festet de grep om fjerdeplassen i Nederland, som gir plass i tredje runde i kvalifiseringen til neste års UEFA Europa Conference League.

TV 2-ekspert: – Glimt har alle muligheter

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener likevel Glimt har alle muligheter til å ta seg videre i til kvartfinalen i UEFA Europa Conference League.

– Det er en motstander Glimt har alle muligheter til å slå i formen de er i nå. Jeg tror ikke de fryktet noen etter det de har levert så langt denne sesongen. En fin trekning med mulighet til å gå enda lengre, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det kommer til å bli to jevne oppgjør, og enda tettere enn mot Celtic, poengterer han.