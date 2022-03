Dette mener ekspertene er sesongens lag: – Har vært et mareritt

Kun én runde gjenstår av Fjordkraft-ligaen og vi nærmer oss det første sluttspillet på tre år. Seriemester Stavanger Oilers må tåle favorittstempelet i sluttspillet etter en forrykende grunnserie, hvor de sikret gullet frem runder før slutt. Men i sluttspillet som venter kan alt skje. Det lærte vi i 2019, da Frisk Asker fulgte opp femteplassen i serien med å vinne finalen mot Storhamar.

Men før vi retter blikket mot sluttspillet for fullt, er det tid for å hylle de som har vært best gjennom sesongen.

Dette er sesongens lag i Fjordkraft-ligaen:

Keeper: Jake Paterson, Sparta.

Før sesongstart var det tydelige forventninger i Sarpsborg om at Paterson skulle være den matchvinneren Sparta har manglet mellom stengene de siste årene. Her har keeperen fra Canada virkelig levert. Med sin reaksjonsevne og bevegelighet har han tidvis stått på hodet og gitt oss noen spektakulære redninger, blant annet det jeg mener er årets redning i hjemmekampen mot Stjernen i romjula. I en meget tett og jevn duell med Stavanger Oilers-keeper Henrik Holm faller valget ned på Paterson, ettersom han har vært den manglende brikken som virkelig har løftet Sparta tilbake til toppsjiktet av norsk hockey.

STOR SESONG: Patrick Ulriksen er en av to spillere på serievinner Stavanger Oilers som får plass på ekspertenes lag. Foto: Annika Byrde

Venstre back: Patrick Ulriksen, Stavanger Oilers.

I den meget solide backoppsetningen til Stavanger Oilers har Ulriksen vært en defensiv bauta. Han spiller så og si aldri en dårlig kamp, rydder opp foran eget mål og er villig til å ta en smell for å flytte pucken videre opp i banen. Oilers har sluppet inn klart færrest mål denne sesongen, og i det disiplinerte, stabile og beste forsvaret i ligaen har Ulriksen vært en leder. Sammen med kollega Dennis Sveum leder han ligaens +/- statistikk med råsterke +25, og har i tillegg bidratt med 13 assist offensivt.

Høyre back: Marcus Fagerudd, Sparta.

Finnen som kom til Sparta fra Vita Hästen i HockeyAllsvenskan i sommer har vært strålende denne sesongen. I backpar med Mathias Nilsson mesteparten av sesongen har han virkelig kunne spille på sine styrker i et høytflyvende Sparta. Med sin evne til å flytte pucken raskt og presist har det blitt hele 32 assist, hvorav 24 av dem i ligaens beste powerplay. Samspillet i Spartas overtall har vært utrolig imponerende, og Fagerudd er en stor del av det. Med sine 39 poeng er han poengkonge av backene i ligaen og fortjener virkelig en plass i årets femmer.

LEVERER FORTSATT: Patrick Thoresen har igjen vært blant de beste. Foto: Annika Byrde

Venstre forward: Patrick Thoresen, Storhamar.

Det er liten tvil om at Patrick Thoresen fortsatt er en av Norges beste ishockeyspillere. Han er en attraksjon for Fjordkraft-ligaen. Det har vært en turbulent sesong for Storhamar både på og utenfor isen, men Thoresen har levert varene på løpende bånd uansett hvem som har vært hans rekkekamerater. Thoresen har enorm betydning for dette Storhamar-laget og bidrar i alle spillets faser, noe tallene bekrefter. Igjen befinner Thoresen seg i toppen av poengligaen, pluss/minus og droppstatistikken. Med hans lederevner og tilstedeværelse på isen blir det meget interessant å se om Storhamar kan bli en reell utfordrer til NM-gullet når sluttspillet drar i gang.

Center: Jarrett Burton, Stavanger Oilers.

FOR ett tilskudd Burton har vært for Oilers. Da han ble signert ble det sagt at Burton var en solid toveis-spiller, som skulle spille mye mot de andre lagenes toppspillere. Ikke bare har han levert på det, men poengproduksjonen har også løsnet for mannen fra Echo Bay i Canada. 48 målpoeng har det blitt så langt. Han har vært sist på pucken 21 ganger og har scoret fire kampavgjørende mål, blant annet i spilleforlengelse på Jordal og i toppkampen mot Stjernen i januar. Burton en spiller som bidrar i alle spillets faser og har vært en perfekt match for Bjorkstrands Oilers. Da Oilers spillemessig leverte litt varierende i oktober stod Burton virkelig frem og sørget for mange poeng for laget. Burton er ligaens beste dropper, enorm i posisjoneringsspillet både offensivt og defensivt, og gjør en ekstremt god jobb foran motstanderens målvakt i overtallsspillet.

Høyre forward: Kristian Jakobsson, Sparta.

Svensken som har blitt norsk har vært en åpenbaring for Sparta denne sesongen. Med sin fart, sitt skudd og evne til å komme seg inn på målet har han vært et mareritt for de andre lagenes backer og keepere. Jakobsson har sammen med Niklas Roest og Emil Lundberg dannet en av Fjordkraft-ligaens desidert farligste rekker hele sesongen. Spesielt i overtall har motstanderne fått merke deres unike kjemi. Jakobssons evne til å variere det offensive spillet, flytte pucken raskt og avslutte direkte har ført han helt til toppen av poengligaen, i et tett race med Frisks lille magiker David Morley, som trolig mange vil savne på dette laget. Jakobssons prestasjoner denne sesongen burde gjøre han høyaktuell for Norges VM-tropp i mai.

