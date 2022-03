Ti trafikklærere tatt uten lappen

– Dette gir umiddelbar tilbakekalling av godkjenning som trafikklærer og er noe vi ser svært alvorlig på, sier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen til TV 2.

Ifølge Statens vegvesen ble det i fjor ble foretatt 905 tilsyn med trafikkskoler.

– Vi har tilpasset arbeidet vårt til de begrensningene pandemien har gitt oss. I 2021 har Statens vegvesen gjennomført et betydelig større antall tilsyn med trafikkskolene enn i 2020, og vi har økt antall advarsler tilsvarende, opplyser Omholt.

Uten lappen

58 trafikkskoler fikk advarsler knytte til at opplæringen ikke er i tråd med forskriften. Dette er nær en dobling sammenlignet med 2020-tallene. 20 trafikklærere fikk sin godkjennelse tilbakekalt på grunn av grove brudd på forskrifter og vilkår for å drive med kjøreopplæring. Ti av disse forholdene handlet om manglende førerkort!



Ifølge Statens vegvesen hadde to av disse fått inndratt førerkortet av helsemessige årsaker, men likevel fortsatt å undervise. Ytterligere to hadde ikke førerrett på tungbil, blant annet fordi de hadde glemt å fornye førerkortet.

– I noen tilfeller har trafikklærerne mistet førerkortet på grunn av fartsovertredelser. Kjøring i rus og med promille kan også være andre årsaker, opplyser seksjonsleder Einar Eskilt i Statens vegvesen.

De ser svært alvorlig på at det blir drevet kjøreopplæring uten førerkort.

– Det er jo brudd på vilkårene og det går på trafikksikkerheten løs. Trafikklærerne må ta ansvar for jobben de gjør, sier Eskilt til TV 2.

Norges Trafikkskoleforbund reagerer også sterkt på funnene i tilsynet.

– Vi kan ikke være bekjent av at trafikklærere ikke har førerkort. Det er jo en forutsetning for å kunne ta utdanningen og lære opp andre til å kjøre, sier Ingunn Haavi Finstad som er leder for kommunikasjon og bærekraft i Norges Trafikkskoleforbund.

Glad for reaksjon

Videre fikk sju faglige ledere tilbakekalling mens fem trafikkskoler måtte stenge etter tilsyn.

– Jevnlig tilsyn fra Statens vegvesen bidrar til å opprettholde og ivareta en seriøs bransje, der elevene kan stole på at de får et undervisningsopplegg av høy kvalitet, og ikke minst trafikklærere som er godt skikket til jobben. Vi opplever det som positivt at Statens vegvesen tar tilsynet på alvor, og reagerer kraftfullt ved lovbrudd, sier Finstad til TV 2.

Hun mener trafikkopplæringen i Norge er i verdensklasse og gir et godt fundament for nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Statens vegvesen uttrykker også tilfredshet med landets kjøreskoler.

– Totalt sett har vi en meget god trafikkutdanning i Norge. Resultatene viser at store deler av bransjen er seriøs og jobber godt med forbedringspunktene vi påpeker. Tilsynsvirksomheten bidrar til like konkurransevilkår i bransjen, og er et viktig ledd i trafikksikkerhetsarbeidet, understreker avdelingsleder Monika Omholt i Statens vegvesen.