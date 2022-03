Utenriksministeren møtte ukrainske flyktninger: – Sterke inntrykk

Over to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina etter at Russland invaderte landet. De fleste har tatt seg over grensen til nabolandet Polen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte i dag noen av flyktningene ved Dorohusk grenseovergang.

MØTTE FLYKTNINGER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt fikk høre historiene til mennesker som har blitt drevet på flukt. Foto: Simen Askjer

– Hva er det som har gjort sterkest inntrykk?

– Mødre som sier at alt er fint når barna står ved siden av dem. Men så, på tomannshånd, kommer tårene, sier Huitfeldt.

KLEM: Utenriksministeren gir en trøstende klem til en av kvinnene hun møtte ved grenseovergangen. Foto: Simen Askjer

Norge vil hjelpe

Hun sier at Norge er klare til å hjelpe Polen og de andre nabolandene som nå tar i mot flyktninger fra Ukraina.

– Mange av flyktningene vil være her, fordi de ønsker å kunne dra raskt tilbake til hjemlandet. Men vi vet jo ikke hva som blir situasjonen på bakken i Ukraina fremover, sier hun.

Huitfeldt mener at dersom krigen blir langvarig, vil mange av ukrainerne som har måttet forlate landet sitt, ønske å komme til andre land også, deriblant Norge.

Men akkurat nå er det ifølge Huitfeldt svært viktig at det sendes penger til nabolandene som hjelper.

– Det er viktig at hjelpeorganisasjonene kan kjøpe og handle lokalt.

Huitfeldt skal møte den polske utenriksministeren Zbigniew Rau senere i dag

– Har du noen konkrete løfter til polske myndigheter?

– Jeg skal spørre han hva Norge kan gjøre for Polen og de andre nabolandene nå.

Gir penger

Hun forteller at Norge vil bidra med to milliarder ekstra til humanitær innsats.

– Det er mange flyktningkatastrofer i verden, så disse pengene kommer i tillegg.

Hun sier videre det er viktig å samarbeide med de organisasjonene som nå har hjelpeapparat inne i Ukraina. Det har blant annet Flyktninghjelpen og Røde Kors.

ENORMT BEHOV: Situasjonen i Ukraina forverrer seg fra minutt til minutt, og det er krevende å få nødhjelpen inn til dem som trenger den, forteller Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors. Foto: Simen Askjer

Utenriksministeren kunne fortelle at 350 millioner går til Røde Kors.

– Det aller største behovet nå, er inne i Ukraina og de beleirede områdene som utsettes for bombardement, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Bernt Apeland.