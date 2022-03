Ville stenge ned landet enda tidligere: – Jeg var urolig

For to år siden innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid. Nå innrømmer den tidligere helseministeren at han synes dette kom for sent.

Det er to år siden munnbind, avstand og hjemmekontor ble en vanlig del av hverdagen til de fleste nordmenn. Siden det har vi vært gjennom både nedstengninger og gjenåpninger.

I jobben som helseminister har både Bent Høie og Ingvild Kjerkol vært nødt til å ta krevende valg som har fått store konsekvenser for folk og næringslivet.

– Man er alltid litt usikker på om det man gjør er helt riktig, sier Ingvild Kjerkol.

Den samme usikkerheten har også Bent Høie ofte følt på under pandemien.

NEDSTENGING: 12. mars innførte regjeringen en rekke inngripende tiltak for å få kontroll på smitten. Foto: Lise Åserud

– Det har vært mange vanskelige valg. Spesielt det å innføre tiltak som rammer barn og unge i deres skole og fritid er utrolig vanskelig, sier Høie.

Presset på for å få tiltak

Etter åtte år som helseminister har Høie nå funnet seg til rette med ny jobb som statsforvalter hjemme i Rogaland.

– Den største forskjellen er arbeidsmengden og ansvaret. Som helseminister jobber man veldig mye og har veldig stort ansvar. Her er det en mer vanlig arbeidshverdag, sier Høie.

NY JOBB: Høie jobber fortsatt mye med pandemien som statsforvalter i Rogaland Foto: Håkon Sagen

I halvannet år ledet han Norge gjennom pandemien og utallige regler, anbefalinger, påbud og tiltak.

Det er likevel en dag han husker spesielt godt.

– Det er nok når vi stenge ned landet 12. mars som har brent seg fast, sier Høie.

På dette tidspunktet var det usikkerhet og uenighet blant helsetoppene om hvordan man skulle håndtere pandemien.

Nå innrømmer Høie at han mente nedstengningen burde kommet tidligere enn 12. mars.

– Jeg var urolig fordi jeg mente selv at det burde kommet tiltak tidligere. Men vi fikk ingen råd om det faglig. Da presset vi på for å få kommet i gang, fordi vi så hva som skjedde i landene rundt oss, sier Høie.

VIKTIG MØTE: Bare noen timer etter dette møtet med Beredskapsutvalget for biologiske hendelse ble landet stengt ned. Foto: Heiko Junge

Den vanskelige helgen i januar

De siste to årene har både alfa-, delta- og omikron-varianten herjet i Norge.

I januar 2021 ble Nordre Follo stengt ned på dagen da det ble oppdaget et større utbrudd med den britiske mutasjonen, senere kalt delta-varianten.

– Jeg husker godt den vanskelige helgen i slutten av januar da det var kommet en ny virusvariant og vi fikk beskjed om at vi fikk mindre vaksiner enn forventet. Det var en krevende helg, sier Høie.

Det har likevel også vært noen fine øyeblikk under pandemien.

– Det fineste var å kunne åpne opp igjen i slutten av september, sier Høie.

KLEM: Høie og statsminister Erna Solberg feiret gjenåpningen med en klem. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Spesiell opplevelse

I oktober måtte Høie gi nøkkelkort og tommestokk videre til den nye helseministeren Ingvild Kjerkol.

– Det var en spesiell opplevelse, men når man går inn i denne type rolle vet man at man har det på lån og at det er et tidsspørsmål. Men jeg var jo veldig heldig som fikk sitte 8 år. Jeg er først og fremst takknemlig, sier Høie.

På dette tidspunktet var landet gjenåpnet og smittetallene relativt lave, men Høie var likevel bekymret for hva som ville skje dersom smitten økte igjen.

– Det som bekymret meg mest var om folk ville klare en runde til. Men den norske befolkningen stilte opp nok en gang, sier Høie.

Håpet det kun var symbolsk

Da Kjerkol tok over Høies meterstokk håpet hun at det ikke ville bli nødvendig å ta den i bruk.

– Jeg håpet at det skulle være en symbolsk handling som markerte det vi var på vei ut av.

OVERREKKELSE: 14. oktober tok Ingvild Kjerkol over som helseminister. Foto: Ali Zare / NTB

Det tok likevel ikke lang tid før nok en ny variant begynte å spre seg i landet. To måneder etter at hun tok over måtte også Kjerkol stå på en pressekonferanse og stenge ned store deler av landet.

– Det var med tungt hjerte vi gjeninnførte meteren og andre strenge tiltak i midten av desember, sier Kjerkol.

Det var tøft å innføre tiltak som rammet barn og unge eller fikk store konsekvenser for de allerede hardest rammede bransjene.

– For meg personlig er jeg ikke i tvil om at det var mest krevende å innføre skjenkestoppen. Særlig etter jul ble diskusjonen og debatten veldig hard og tøff, sier Kjerkol.

PRESSEKONFERANSE: De har blitt mange pressekonferanser for Kjerkol etter at omikron førte til en ny smittebølge. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tror ikke det blir nye tiltak

Etter en rekke nye smitterekorder og rekordmange innlagte på sykehus begynner smitten nå å flate ut.

Kjerkol mener det er viktig at folk prøver å ta hverdagen tilbake og legge pandemien bak seg.

– Vi har mistet en del referanser. Hvis du spør folk hva de gjorde i påsken i fjor så svarer de; «Nei, da var det korona». Så vi må få opp den minnebanken igjen, sier Kjerkol.

OPTIMIST: Kjerkol er optimistisk for veien videre. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Selv om pandemien absolutt ikke er over håper og tror Kjerkol at det ikke vil bli nødvendig å stenge ned landet igjen.

– Jeg håper at vi slipper å innføre smitteverntiltak igjen. Sånn det ser ut nå så tror jeg vi slipper det. Men vi er forberedt på å snu oss raskt hvis situasjonen endrer seg. Det må vi være, sier Kjerkol