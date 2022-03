Kelly Clarkson må betale millionbeløp etter skillsmisse

Skilsmissen mellom sangeren Kelly Clarkson (39) og Brandon Blackstock (45) er avgjort, ifølge People.

Clarkson søkte om skilsmisse i juni 2020, og i august året etter ble hun erklært som offisielt singel. Etter nesten to år er 39-åringen lovlig skilt fra Blackstock.

Hun er nå nødt til å betale både et engangsbeløp på rundt 11.6 millioner kroner og flere månedlige innbetalinger til eksmannen.

Ektefellestøtte

People skriver at det tidligere paret vil ha delt ansvar for barna, selv om de hovedsakelig skal bo hos Clarkson. Det ble da besluttet at sangeren skal betale måndelig barnebidrag på 400.000 kroner.

I tillegg til dette må sangeren betale eksmannen ektefellestøtte fram til 31. januar 2024. Dette beløpet ligger på 1 million norske kroner og betales inn hver måned.

FORELDRE: Brandon Blackstock og Kelly Clarkson var gift i syv år og fikk to barn sammen før de skilte seg. Foto: Evan Agostini

Clarkson vil derimot få begge av deres eiendommer i Montana. Ettersom Blackstock skal bli boende der fram til Juni, skal han også betale sangeren for dette.

Da 39-åringen ba om å bli erklært skilt i juli 2021, begrunnet hun dette med at begge fortjener muligheten til å skape et nytt liv.

Jobbet sammen

Blackstock og Clarkson ble et par i 2011 etter de hadde jobbet sammen, ifølge US Magazine. Desember 2012 etter annonserte de en forlovelse og giftet seg under et år etter dette.

De fikk datteren River Rose sammen i 2014 og sønnen Remington Alexander i 2016.

Kelly Clarkson ble først kjent da hun deltok på den første sesongen av «American Idol» i 2002. Hun stakk av med seieren og siden har hun sluppet flere suksesslåter.

«Stronger (What Doesn't Kill You)» står på toppen av Spotify-listen til artisten med 428 millioner avspillinger, etterfulgt av «Because of You» og «Since U Been Gone».

Hun er nå programleder i sitt eget talkshow, nemlig «The Kelly Clarkson Show». Programmet har blitt nominert til flere prestisjefylte priser, og blant annet vunnet seks ganger på Emmy Awards.