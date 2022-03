Bolsjunov ble presset til å slette omstridt bilde

Skigigant bekrefter til TV 2 at de har stoppet samarbeidet med Aleksandr Bolsjunov og andre russiske idrettsutøverne.

Se videoen og bildet som ble slettet øverst.

Den russiske skistjernen Aleksandr Bolsjunov slettet i går det omstridte bildet av seg selv på Instagram iført en Sovjetunionen-drakt, med bildeteksten «CCCP 1980».

CCCP er en forkortelse for det som en gang var Sovjetunionen, som Ukraina var en del av.

En video var også en del av innlegget som ble slettet.

Kun timer før innlegget ble slettet stilte TV 2 spørsmål til Bolsjunovs franske skileverandør Rossignol, om hvordan de reagerte på det mange har oppfattet som en ren provokasjon rundt krigen i Ukraina.

Nå viser det seg at Rossignol tok grep etter å ha mottatt spørsmålet.

– Vi kontaktet ham og forklarte ham at Rossignol ikke støtter denne typen innlegg i det hele tatt. Han innså at han gjorde en feil som absolutt ikke var ment, og han slettet umiddelbart innlegget sitt, skriver racing og sportsdirektør Colin Barbe i Rossignol i en e-post til TV 2.

SPONSOROBJEKT: Aleksandr Bolsjunov har vært blant Rossignols fremste trekkplastre. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

– Er det sannsynlig at dere dropper sponsorsamarbeidet med Bolsjunov etter denne hendelsen?

– For øyeblikket følger vi og støtter fullt ut beslutningene tatt av idrettsforbundene (FIS, IBU...) om å suspendere deltakelsen av russiske idrettsutøvere for de kommende arrangementene. Vi har derfor suspendert vårt samarbeid med russiske utøvere, i tillegg til all kommunikasjon på våre nettsider og sosiale medier i forhold til disse utøverne. Vi følger nøye med på den pågående utviklingen, svarer Barbe.

Fjernet russiske utøvere

På sin teamside over hvilke ski-utøvere Rossignol sponser, har de også tatt grep. Samtlige russiske utøvere er fjernet.

– Samarbeidet vårt og kommunikasjonen rundt russiske idrettsutøvere ble suspendert fra 1. mars, skriver Barbe.

Men 6. mars la Bolsjunov ut et Instagram-innlegg hvor han merker skigiganten.

I en oppfølgermail skriver den franske skigiganten at russeren får lov til å bruke sine nåværende Rossignol-ski, men at de ikke vil sende nye ski til Russland.

– Vår suspensjon vil bli opphevet når idrettsforbundene tillater utøverne å konkurrere igjen, skriver Rossignol.

Etter suksessen under OL i Beijing ble Aleksandr Bolsjunov forfremmet til kaptein i nasjonalgarden til Vladimir Putin. TV 2 har stilt Rossignol spørsmål om det er forenlig at de sponser en offiser i den russiske hæren?

– For å fortsette sin skiløperkarriere er mange skiløpere i mange land støttet av militær-, toll- eller politiorganisasjoner... Når det gjelder russiske idrettsutøvere, har de kanskje ikke valget, og de har kanskje ikke til å kunne uttrykke seg fritt. I tillegg til denne informasjonen kan vi bare gjenta at vi stoppet alle våre kommersielle aktiviteter med Russland fra 1. mars kl. 14:00.

Støtter ukrainske utøvere

Rossignol forteller også at de forsøker å legge forholdene best mulig til rette for de ukrainske utøverne.

– Vi prøver også å finne en måte å være vertskap for våre ukrainske utøvere i Frankrike slik at de ikke kan fortsette å trene hvis dette er en mulighet for dem, forklarer Colin Barbe.

Etter å ha slettet Instagram-innlegget skal Aleksandr Bolsjunov ha lagt ut en ny story der han ifølge Rossignol skrev «noe om fred, samhold og sport».

Russeren har 246.000 følgere på sin Instagram-konto.