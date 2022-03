RBK-frieriet bleknet mot uttalelsen som fikk Hamar til å steile

«Min første reaksjon var at det her kan han da ikke mene. Dette har han aldri i verden funnet på selv. Slik er ikke Kristian Eriksen.»

Slik er formuleringen i en kommentar i Hamar Arbeiderblad i dag, skrevet av sportsleder Rune Steen Hansen.

KAMERATER: Kristian Eriksen er symbolet på HamKams opptur. Foto: Beate Oma Dahle

Hansen sikter ikke til det faktum at HamKams beste spiller, lokalhelt og største profil ønsker en overgang til Rosenborg. Derimot sikter han til en uttalelse Eriksen serverte i samme avis, da han argumenterte for hvorfor det ville være riktig av klubben å slippe ham til Lerkendal, der mange på Hamar føler han kastet noe av klubbens identitet under bussen.

I HamKam er de nemlig spesielt stolte av et konsept de skapte da klubben var langt unna noen Eliteserie-tilværelse i 2020:

«HamKam og jeg. Vi er Kamerater».

Beskyldte klubben for enveiskjøring

TV 2 Sportens Marius Skjelbæk skrev teksten, og promovideoen med Anders Baasmo Christiansen som fortellerstemme tok fyr på sosiale medier. Siden den gang har konseptet vokst seg større og større på Hamar. I stedet for en vanlig hovedsponsor på drakta i opprykkssesongen 2021 sto det bare «Kamerater» på brystet til spillerne.

Hovedsponsoren var i realiteten innbyggerne i Hamar, og budskapet var enkelt: uansett hvor mye det skulle storme, og uansett hvor ille det måtte gå, så er vi fortsatt kamerater.

Men til Hamar Arbeiderblad brukte Kristian Eriksen klubbens «Kamerat»-konsept som et argument for at han måtte få dra.

– Kameratskap for meg er å bidra, men samtidig få noe tilbake. Det skal ikke oppleves som enveiskjøring. Vi er Kamerater begge veier. Så min tanke rundt det da, er at jeg føler jeg har bidratt for klubben og at de nå har muligheten til å oppnå avkastning på meg. Noe jeg syntes hadde vært fint å kunne gi tilbake, sa Eriksen til lokalavisa.

PÅ JAKT I GAMLEKLUBBEN: Kjetil Rekdal har allerede hentet midtstopperen Samual Rogers fra HamKam i vinter, og nå vil han ha midtbanesjef Kristian Eriksen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Sinne på Hamar

TV 2 vet at denne uttalelsen provoserte klubben stort, og ikke minst falt den supporterne tungt for brystet.

Leder av Briskebybanden, Fred Nordstad, sier Eriksen har ødelagt mye for seg selv.

– Hele Kamerat-konseptet har egentlig gitt klubben nytt liv. Ikke bare gjennom masse publisitet, men det er solgt masse effekter og blitt skapt fryktelig mye positivitet i byen generelt. Det er ikke mange år siden jeg kjente alle jeg så i byen som hadde på seg Kamma-effekter. Nå er jeg sjanseløs, for det er så mange. Så dette er et konsept hele byen har tatt godt imot.

– Derfor stikker det dypt hos mange når han begynner å dra det opp som en grunn til at han skal dra. Til og med folk som ikke er fotballinteresserte synes det var å trå over streken. Han ødelegger mye for seg selv med den uttalelsen. Jeg tviler på at han blir like populær som han var, i så fall må han bli jævlig god, sier Nordstad.

I Hamar Arbeiderblad går man langt i å antyde at det ikke er spilleren selv, men agentene Mike Kjølø og Morten Wivestad i Keypass, som står bak.

Wivestad er for øvrig også agent for RBK-trener Kjetil Rekdal.

«Plutselig var han en hvilken som helst fotballspiller som tenker på seg selv. Derfor kom også reaksjonene på sosiale medier så til grader. Uttalelsen er så utypisk Kristian Eriksen at det er lett å mistenke at han bare følger noen andres råd (...) Fra utsiden minner dette mest om et spill hvor Kristian Eriksen ble dyttet litt for hardt inn i ei takling av drevne bakspillere som burde visst bedre.», skriver sportsleder Rune Steen Hansen.

BESKYLDES FOR Å TREKKE I TRÅDENE: Agent Mike Kjølø. Foto: Lise Åserud

Mike Kjølø har ikke besvart TV 2s henvendelser, men til VG svarer han slik på spørsmål om agentene presser på for at 26-åringen skal gå til Rosenborg.

– Vår jobb er å ivareta vår klients interesser og han har fått en mulighet han kanskje ikke får igjen. Med tanke på Kristians alder og størrelsen på budet mener vi at HamKam bør se muligheter og ikke begrensninger ved et salg som dette, sier Kjølø.

Angrer

Sportsleder Rune Steen Hansen mener Eriksen er selve symbolet på HamKams opptur.

– Takket være den hardtarbeidende, ærlige og ujålete fyren han er. Kristian Eriksen ble bestekameraten til alle etter hvert, sier han.

Hovedpersonen selv ønsket i går å nyansere «Kamerat»-uttalelsen da TV 2 snakket med ham etter trening.

– Jeg føler den kommentaren der ble litt feil. Kamerat-konseptet er utrolig kult. Det er et av Norges tøffeste innsalg, men som jeg sa, jeg føler at kamerater kan gi hverandre en sjanse. Og så har jeg full forståelse for at Kamma og supporterne synes at man også er en kamerat om man blir, så da får vi ha forståelse for hverandre, sa Eriksen.

– Ingen frelser



TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror ikke 26-åringen kommer til å få drømmeovergangen sin.

– Det er en del ting som taler mot at det kommer til å skje. Kristian Eriksen er HamKams viktigste spiller, og det ligger en forhistorie der mellom HamKam og Rosenborg etter måten Kjetil Rekdal ble hentet på. Derfor er det mye følelser involvert fra HamKams side, sier han.

– HamKam har mye å takke Kristian Eriksen for, men Eriksen har enda mer å takke HamKam for. Det er dårlig stil å gå ut på den måten han gjorde, særlig uttalelsen om at klubben ikke var kamerater fordi de ikke ville la ham spasere opp til Trondheim med et kvarter til seriestart. Nesten uansett hvor mye penger de hadde fått ville det blitt umulig å erstatte ham, sier Mathisen.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal Rosenborgs siste bud ha ligget på mellom fire og fem millioner kroner.

– Siste ord er sikkert ikke sagt, men med tanke på at det ligger så mye følelser i det, så tror jeg ikke dette ordner seg. Hvis HamKam mister ham nå, og sier at vi tar de pengene vi kan, så er det i praksis å si at man kjører mot et styrt nedrykk, mener Mathisen.

Selv om Eriksen har vært fenomenal i HamKam, og leverte 13 mål og ni målgivende som midtbanespiller sist sesong, er ikke Mathisen overbevist om at han slår ut i full blomst på Lerkendal.

– At dette er en frelser på Lerkendal har jeg vondt for å se, når vi ser hvem de skal konkurrere med. Det er ikke en signering det lyser gullkamp av, selv om jeg tror Eriksen kunne hevet det RBK-laget etter det jeg så av dem mot Ranheim, sier han.