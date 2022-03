Nasjonal nødssituasjon i Australia – 22 mennesker har mistet livet i flom

Den australske statsministeren vil erklære en nasjonal nødssituasjon i landet etter at flom har rammet store deler av østkysten. 22 mennesker har mistet livet.

Statsminister Scott Morrison kunngjorde dette under et besøk onsdag til flomherjede Lismore i nordlige delstaten New South Wales, hvor fire mennesker døde i forrige uke.

– Det vil sikre at alle våre beredskapskrefter er tilgjengelige, og at vi skjærer gjennom ethvert byråkrati når det gjelder å levere tjenester og støtte på bakken, sier han.

Det er første gang en erklæring om nasjonal nødssituasjon er tatt i bruk etter at en lov som åpner for dette, trådte i kraft i desember 2020. Loven ble utformet som et svar på katastrofale skogbranner som herjet sommeren i forveien på den sørlige halvkule.

Fra brann til flom

Ekstraordinært kraftig regn har skapt den nåværende nødssituasjonen i delstatene New South Wales og Queensland. Noen av områdene som nå er oversvømte, kjempet mot branner for to år siden.

Erklæringen betyr at flomofre ikke trenger å oppgi identifikasjonsdokumenter for å motta utbetaling i en nødssituasjon, og i noen tilfeller kan den føderale regjeringen gripe inn og handle i områder selv om delstatsmyndigheten ikke har bedt om hjelp.

Flomvannet toppet seg i Brisbane, hovedstaden i Queensland og Australias tredje mest folkerike by, den 28. februar etter at et voldsomt regnskyll hadde pågått i tre dager. Mer enn 20.000 hjem og bedrifter hadde blitt oversvømmet i det sørøstlige Queensland og 13 mennesker døde.

Rekordhøye nedbørsmålinger

Samtidig har Sydney, som er Australias mest folkerike by, gjennomgått den våteste starten på ett år som noen gang er registrert. Siden årsskiftet har byen opplevd regn som utgjør nesten 75 prosent av gjennomsnittlig årlig nedbør.

I løpet av det siste døgnet hadde det falt mer enn 100 millimeter regn, opplyste det australske meteorologiske byrået onsdag.

OPPRYDNING: Mange soldater er satt inn i arbeidet med å rydde etter flommens ødeleggelser Foto: PTE Hamid Farahani / AP

– Dette året markerer den våteste starten på et år med en rekordmåling på 872,4 millimeter, den forrige rekorden var på 815,8 millimeter i 1956, skrev meteorologene på Twitter.

Etter 16 dager med uavbrutt regn, avtok nedbøren endelig onsdag da lavtrykkssystemet beveget seg utover fra kysten. Det er imidlertid fortsatt farlige forhold for surfere, elvene kan fortsette å stige og store områder er rammet av flom. I nabostaten Queensland varsler meteorologene kraftig vind, store haglbyger og et kraftig nedbørssenter.

– Dette er en stor katastrofe av nasjonale proporsjoner, sier statsminister Morrison.

Sinne over myndighetenes somling

Mange veier, broer og skoler er stengt på grunn av flommen. Det er satt inn 2.500 militært personell for å bistå i de flomrammede områdene i New South Wales.

Mange flomofre er sinte over at myndighetene ikke har kommet dem til unnsetning tidligere. Mange måtte få hjelp av naboer til å bli reddet ut av oversvømte hjem.

SOMLER: Mange mener at myndighetene somler med redningsarbeidet. Onsdag erklærte Australias statsminister Scott Morrison unntakstilstand. Foto: Dave Hunt / AP

– Hvis vanlige folk i lokalsamfunn ikke hadde trappet opp innsatsen, ville antall omkomne ha kommet opp i flere hundre, sier opposisjonens talsmann Murray Watt til Australian Broadcasting Corp.

– Selv om folk er takknemlige for hjelpen de har fått fra hæren, er det rett og slett ikke i nærheten av å være nok, legger han til.

– Bibelsk

Selv om regnet har avtatt, er fortsatt 40.000 mennesker i New South Wales blitt beordret til å evakuere, inkludert fra et titall forsteder til Sydney.

Ordfører i Northern Beaches Michael Regan sier deler av Sydney er blitt rammet av plutselige oversvømmelser og flere jordskred tirsdag. Mange veier er fortsatt blokkert av løse gjenstander som er revet løs.

– Gårsdagen var bisarr. Det var intenst. Det var bibelske proporsjoner, sier Regan til Nine Network TV.