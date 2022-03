Ambulansekapreren i Oslo dømt til forvaring i 13 år

Mannen som kapret en ambulanse i Oslo, er i Borgarting lagmannsrett dømt til 13 års forvaring for sju drapsforsøk. Dommen er strengere enn tingrettens.

Lagmannsretten har funnet tiltalte skyldig i samtlige sju drapsforsøk – overfor et eldre ektepar, en kvinne med tvillinger i en barnevogn og to politibetjenter – under kjøring med ambulansen.

Ved Oslo tingretts dom er han også funnet skyldig i blant annet grovt ran av ambulansen, trusler, oppbevaring av narkotika, alvorlige brudd på veitrafikkloven og flere andre lovovertredelser.

Lagmannsretten fastsatte straffen til forvaring i 13 år, med en minstetid på 9 år.

I mai i fjor ble mannen dømt i Oslo tingrett til tolv års forvaring med en minstetid på åtte år for drapsforsøk på de sju personene og en rekke andre forhold under og i forkant av ambulansekapringen.

Da saken gikk i Oslo tingrett i april i fjor, ble mannen dømt for 24 forhold, hvorav 19 av dem skjedde i forbindelse med ambulansekapringen 22. oktober 2019.

I tingretten erkjente mannen straffskyld for samtlige av tiltalepunktene, men ikke drapsforsøkene og trusler mot politiet i forbindelse med at han styrte ambulansen rett mot to politibetjenter. Han valgte derfor å anke dommen.