Tegnell går av som statsepidemiolog

Svenske helsemyndigheter opplyser at Tegnell går av i stillingen fra og med 14. mars, ifølge Expressen.

Tegnell har fått ny toppjobb i WHO. Her skal han inn som seniorekspert i en ny gruppe i WHO for den globale vaksinasjonsinnsatsen

– Jeg har jobbet med vaksiner i 30 år og har samtidig alltid vært lidenskapelig opptatt av internasjonale spørsmål. Nå får jeg sjansen til å bidra i det omfattende internasjonale arbeidet. Det er fortsatt svært viktig at vaksinene når de landene som ikke har hatt økonomiske forutsetninger til å kjøpe egne vaksiner, sier Anders Tegnell i en pressemelding.

