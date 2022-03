Ernæringsfysiolog slakter Omega-3-myte

Helsedirektoratet anbefaler inntak av fisk to til tre ganger i uka for å få nok D-vitamin og Omega-3. Nordmenn har derfor i god tro inntatt store mengder Omega-3-tilskudd de siste tiårene.

Nå viser derimot ny forskning at det kan være en sammenheng mellom Omega-3-tilskudd og risikoen for hjerteflimmer.

Fet fisk er best

Tine Sundfør er klinisk ernæringsfysiolog, og forteller at Omega-3 i utgangspunktet er avgjørende for å bevare en god helse.

— Omega-3 er en fettsyre med en kjede karbonatomer, hydrogen og oksygen. Det er en fettsyre som kalles en essensiell fettsyre. Det betyr at kroppen ikke kan lage den selv, og dermed er den livsviktig å få i seg med tanke på hjernen, hjertet og synet. Fettsyren danner også forløpet til viktige hormonlignende stoffer, forklarer Sundfør til God morgen Norge.

NATURLIG INNTAK: Klinisk ernæringsfysiolog, Tine Sundfør, satser selv på å få i seg nok Omega-3 gjennom maten hun spiser. Foto: God morgen Norge

Som med det meste annet, er det aller best å få i seg den viktige fettsyren gjennom et rikt og balansert kosthold - nærmere bestemt ukentlig inntak av fet fisk.

— Laks, makrell, ørret, kveite og sild er fisketyper som er rike på Omega-3, forteller ernæringsfysiologen.

— Det finnes også litt av disse fettsyrene i vegetabilske produkter som rapsolje, soyaolje og valnøtter. Men hvis du spiser fet fisk én gang i uka, får du i det du trenger av det vi kaller de langkjededene Omega-3-fettsyrene, sier Sundfør.

Unødvendig tilskudd

Ikke alle nordmenn er like glade i fisk, og mange har derfor sverget til kapsler eller den mindre smakfulle spiseskjeen med tran for å sørge for at helsen holder lengst mulig. Noen har kanskje til og med tatt mer enn anbefalt, bare for å være på den sikre siden. Det er ikke rart, ifølge ernæringsfysiologen.

— Store studIer viste tidligere at tilskudd virkelig hadde en beskyttende effekt for hjerte- og karsykdommer.

FAST ELLER FLYTENDE: Omega-3-tilskudd finnes både som flytende tran og som tabletter i form av kapsler. Foto: Berit Keilen / NTB

I dag viser forskningen noe helt annet, og i 2019 konkluderte det europeiske legemiddelverket med at omega-3-fettsyrer ikke reduserer faren for hjertesykdom.

— Hovedvekten av studiene i dag, viser at tilskudd av Omega-3, ikke beskytter hjertet vårt. Det som virkelig beskytter hjertet vårt, er fet fisk.

Sundfør mener at markedskreftene bør ta på seg noe av skylden for at inntaket av Omega-3 har vært så stort de siste årene.

— Vi er sårbare, for vi skjønner at hjertet og hjernen er viktig, og vi vil gjøre vårt beste for å ta vare på disse organene. Mange tenker da at det er fint å ta litt ekstra.

Kan gi hjerteflimmer

Nå kan det vise seg at det ikke bare er unødvendig å ta mye Omega-3 - det kan i verste fall ha en negativ effekt på kroppen, hvis de nyeste studiene stemmer. Det viser seg nemlig at det kan være en økt sjanse for hjerteflimmer ved inntak av kosttilskuddet. Hjerteflimmer kan i verste fall føre til slag og hjertesvikt.

— Disse studiene er i utgangspunktet ikke designet for å se på denne bivirkningen, men det ble oppdaget ved en tilfeldighet, sier Sundfør.

Likevel gir forskningen en pekepinn på at det kan være en viss sammenheng i funnene.

— Konklusjonen er foreløpig at det kan være det vi kaller en mulig assosiasjon. Det er ikke vist med sikkerhet at det er en årsakssammenheng, og det må forskes mer på.

Likevel understreker hun at folk flest ikke trenger å bekymre seg hvis de har tatt mye Omega-3-tilskudd de siste årene.

— Det er ingen grunn til å bli nervøs for å få hjerteflimmer hvis du har tatt tran i årevis. Tran er også godt for inntak av D-vitamin, noe kroppen trenger. Men det er greit å notere seg at det ikke har en effekt å pøse på med tran.

For noen få kan det derimot være positivt å tilføre kroppen litt ekstra.

— Det finnes enkelte grupper som kan få mindre plager ved å ta Omega-3, for eksempel hvis man har leddgikt. Ved slike tilfeller er det lurt å gjøre det i samråd med leger og annet helsepersonell, sier hun.

Og for alle andre som likevel tenker at tilskudd er veien å gå, understreker ernæringsfysiologen at det virkelig ikke er mye fisk som skal til for å få i seg nok av fettsyrene på en naturlig måte.

— Hvis du spiser fisk to til tre ganger i uka, hvor ett av disse måltidene er fet fisk, så er du dekket når det gjelder Omega-3. En filet på 125 gram er nok, oppfordrer hun.

Se hele innslaget fra God morgen Norge øverst i saken.