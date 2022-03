Skal lede nytt psykologisk «reality-spill» på TV 2: – Dette er drømmejobben

I slutten av mars flytter 20 deltakere til et sted i Sandefjord. Her skal de leve under uforutsigbare forhold med intriger, løgner, konspirasjonsteorier og anklagelser.

Reality-programmet «Forræder» er et nytt konsept som kommer på TV-skjermen til høsten. Og den som skal lede det hele er VGTV-profil og programleder, Mads Hansen (38).

Nylig ble det kjent at Hansen gir seg som programleder for «Farmen» etter to sesonger. Grunnen er at han fikk tilbud om å lede «Forræder» – og dermed måtte han ta et valg.

NYTT PROGRAM: Hansen skal lede TV 2s nye «forræderske» reality-program, og selv mener han dette er den perfekte rollen for ham. Foto: Espen Solli/TV 2

– Det er smigrende at jeg får lede TV 2s nye storsatsning. Det er veldig stas, også er det alltid spennende med noe nytt. Jeg gleder meg veldig, sier Hansen til TV2.no.

«Forræder» er et psykologisk spill som skal appellere til hele familien, og for Hansen kunne ikke dette vært mer midt i blinken.

– Jeg fikk nok tilbudet fordi jeg har drevet mye med «pranking» og kødding, så det står mitt navn på den tematikken der. Det er virkelig en drømmejobb å få lov til å lede denne storsatsningen.

Kan bli en «snakkis»

«Forræder» er et konsept som skiller seg betraktelig ut fra andre reality-programmer i Norge.

I programmet møter vi 20 kjente nordmenn som skal bo sammen og leve i et «spill». Her er det én regel som gjelder: Ikke stol på noen.

– For de som har spilt spillet «Among Us», så kan dette programmet minne om det. Jeg er jo litt forut for min tid her, for på 35-årsdagen min hadde jeg lagkonkurranse, og da pekte jeg ut en forræder på hvert lag. Det er tre år siden nå, så dette programmet snakker veldig til meg, forteller 38-åringen.

«Forræder» stammer opprinnelig fra TV-programmet «The Traitor», som er blitt en gigantsuksess i Nederland. Nå håper Hansen at de norske seerne skal la seg engasjere av den norske versjonen.

– Jeg tror det kommer til å bli en «snakkis», og noe folk kommer til å diskutere på jobb og skole.

På spørsmål om hvilke kjente fjes vi kan forvente oss å se i programmet, kan programlederen avsløre så mye som at det blir en annerledes gjeng med reality-deltakere.

– Casten er en blanding av veletablerte navn som ikke har vært med på reality før, og «up-and-coming»-kjendiser som er kjente i sine miljøer, men som ikke alle vet hvem er. Det blir ordentlig bra innhold, og jeg gleder meg veldig.

Nye typer konflikter

Hansen, som bevisst har valgt å takke nei til å delta på reality-TV, innrømmer at han kommer til å være litt misunnelig på deltakerne i «Forræder».

– Er det et reality-program jeg skulle vært med på, så er det dette. Det er et mye mer psykologisk spill. Du må være strategisk, en menneskekjenner og kunne avsløre løgner. Det trigger meg veldig.

GLEDER SEG: Hansen har vært programleder for «Farmen» de to siste årene. Nå gleder han seg stort til å lede et nytt TV-konsept. Foto: Espen Solli/TV 2

– Jeg tenker at i dette programmet er det gøyeste å delta, det nest gøyeste å se på og det tredje gøyeste å lede det. Så jeg får to av tre, da, sier han.

– Tror du det vil dukke opp andre typer konflikter i dette programmet, enn det pleier å gjøre i andre reality-program?

– Ja, det tror jeg. Det blir nok allianser her også, men jeg tror det kan bli ganske intenst og het stemning når noen skal stemmes ut. Da må de sitte rundt bordet og anklage folk for å være forrædere, og de må kjempe for livet sitt – og det må de gjøre verbalt. Det er ikke så mange programmer man må gjøre det.

For programredaktør i TV 2 Kathrine Haldorsen, er det en stor glede å kunne presentere denne storsatsingen for det norske folk.

– Dette er en storsatsing som vi virkelig har gledet oss til å avsløre. «Forræder» er en selskapslek for hele familien som vi kan love er ekstremt spennende. Vi har stor tro på at dette kommer til å samle et bredt publikum foran TV 2-skjermene til høsten, sier programredaktøren.

Hansen har også en siste oppfordring:

– Det er bare å sette av helgene for alle TV-seere i høst. Dette vil ikke folk gå glipp av!

«Forræder» har premiere på TV 2 høsten 2022.