For flere elbil-modeller har det vært utfordringer med taklast og tilhengervekt. På noen er taklast ikke mulig, og for noen er vektgrensen så lav at man i praksis ikke får med stort. Bilmerker som har slitt med taklast, er for eksempel Tesla, VW og Ford.

En mulig løsning på denne utfordringen har blitt spesialbygde bagasjebokser for montering på tilhengerfeste, som vi tidligere har fortalt om her på Broom.

Uansett om taklast ikke er tillatt, finnes det alltid noen som blåser i dette og laster på taket likevel. Dette kan bli dyrt på mer enn en måte. For det første risikerer bilføreren bot om man blir stoppet i kontroll. I tillegg kan ulovlig bruk av takstativ eller skiboks påføre bilen skade – og den får man i så fall ikke dekket på garanti.

Dette bør du vite før du fyller opp takboksen

Godkjent for stativ og skiboks

Volkswagen ID5 er en av de hotteste elbilnyhetene akkurat nå. Den er også en av bilene du ikke kan ha taklast på.

– Selv om VW ID.5 og ID.5 GTX er typegodkjent for taklast inntil 75 kilo, tilbyr ikke Volkswagen takrails til disse modellene. Bruk av lastestativ er derfor ikke tillatt, fordi lastestativene kan skade bilen. Slike skader dekkes følgelig ikke av bilens nybilgaranti, forteller Lars Joakim Hanssen, kommunikasjonssjef VW personbil til Broom.

Han legger til at ID.4-modellene for sin del er godkjent for taklast og takstativ med for eksempel skiboks.

Advarer nordmenn på tur - bagasjen bør være inne i bilen

Sikkerhetsmargin på vekt

For Fords kjempepopulære Mustang Mach-E er det ikke oppgitt taklast. Dette sier informasjonsdirektør Anne Sønsteby om saken:

– På generelt grunnlag for elbiler så kan vektklassifiseringen i typegodkjenningen være i grenseland av tillatte vekttabeller, siden en elbil generelt er vesentlig tyngre enn en tilsvarende bil med bensin- eller dieselmotor. Dersom det ikke er stor nok gjenværende «sikkerhetsmargin» i forhold til vektklassifiseringen i typegodkjenningen – blant annet i forhold til gjeldende EU regler - vil dette kunne påvirke mulighet for taklast og nivå/størrelse på hengervekt, sier hun.

Mustang Mach-e har blitt en stor suksess for Ford. Men taklast liker den ikke. Foto: Ford

Sikring av last

Ute på veiene er det Statens vegvesen som er ansvarlig for kontrollvirksomheten. Ulovlig last på tak er et tema ved utekontrollene.

– Ved bruk av kjøretøy er det etter vegtrafikkloven paragraf 23 førerens ansvar å forvisse seg om at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet. Nærmere informasjon om krav til sikring av last finnes i forskrift om bruk av kjøretøy.

Videre er det i denne bestemmelsen krav om at kjøretøykomponenter som benyttes til sikring av last ikke skal utsettes for større krefter enn det de er beregnet, dokumentert og konstruert for, sier Asbjørn Steinar Hagerupsen i Statens vegvesen til Broom.

Kan bli anmeldelse

– Er det bilfører som har bevisbyrden her?

– Ja, i praksis vil dette bety at føreren av et kjøretøy til enhver tid må kunne dokumentere at kjøretøyet ikke er overbelastet - og at lasten er godt nok sikret med den innretningen som er benyttet for å feste lasten på kjøretøyet.

Dersom det avdekkes mangelfull sikring av lasten, blir det normalt gitt pålegg om utbedring før videre kjøring, og dersom manglede sikring er slik at kjøringen blir vurdert som trafikkfarlig, kan det i tillegg bli snakk om anmeldelse. Politiet vil vurdere eventuelle bøter, slutter Hagerupsen.

VW ID.4 er godkjent for både takstativ og takboks. Foto: Volkswagen

6.500 - eller mer

UP kontrollerer et stort antall biler langs veiene hvert år, og selv om dette primært handler om fart og rus, reagerer de selvsagt også på andre typer lov- og regelbrudd.

– Er biler med ulovlig taklast noe dere støter på ofte?

– I hvert enkelt tilfelle gjør vi en skjønnsmessig vurdering. Den mildeste reaksjonen er å be bilfører om å fjerne lasten. Et slikt forhold kan ikke avgjøres på stedet med forenklet forelegg, og det gir heller ikke noen prikker i førerkortet. Viktig å merke seg her, er at det er bilførerens ansvar å sjekke hva som er lovlig taklast for eget kjøretøy, sier politioverbetjent Kjell Midtkandal i UP til Broom.

– Hva kan reaksjonen være?

– I slike tilfeller kan det være snakk om utilstrekkelig sikret last. Bøtenivået for dette ligger for tiden på 6.500 kroner, eller mer – dersom lasten fysisk har falt av, sier han til slutt.

Derfor bør du alltid låse takboksen

Video: Her åpner Norges råeste bilbutikk