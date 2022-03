Russisk stjerne til Johaug: – Rett og slett flaut at hun sa det

Therese Johaug tok seieren foran Natalja Neprjajeva i Lahti for to uker siden. Men intervjuet Johaug ga i etterkant irriterte russeren.

Det er intervjuet Therese Johaug ga etter seieren i Lahti Natalja Neprjajeva har bitt seg merke i.

Johaug gjorde det i intervjuet klart at hva hun mente om russisk deltakelse i verdenscupen, og FIS' håndtering av saken.

– For det første, så tar jeg full avstand mot det som skjer i Ukraina. Den krigen som foregår synes jeg er helt, helt forferdelig. Og jeg skjønner på en måte at det ikke er utøverne her sin skyld, sa Johaug til Viaplay, før hun fortsatte:

– Men samtidig konkurrerer dem for Russland og har det russiske flagget på brystet. At en nasjon samtidig skal fronte idrettsarenaen når de gjør det de gjør, synes jeg ikke noe om i det hele tatt. Jeg ser begge sider, men støtter Skiforbundet 120 prosent. Jeg håper at FIS tenker seg om. Det er alvorlig, og det er krise.

– Rett og slett flaut

I etterkant av intervjuet utestengte som kjent FIS russiske utøvere fra langrennssirkuset. I Holmenkollen forrige helg ønsket blant annet Skiforbundet ikke russisk deltakelse, og det russiske laget ble sendt hjem.

Verdenscupvinner Natalja Neprjajeva har imidlertid bitt seg merke i intervjuet Johaug ga i Lahti. Russeren legger ikke skjul på hva hun mener om den norske skidronningens uttalelser.

– Det var fremdeles normalt i Lahti. Jentene var vennlige etter målgangen, og ingenting var endret. Det eneste er at etterpå ga Therese et intervju om at russerne ikke burde vært der. «Vel, hallo», tenkte jeg. Vi stod nettopp sammen med henne og smilte til hverandre, så kom hun med dette. Det var rett og slett flaut, jeg trodde ikke at hun ville si det, uttaler Natalja Neprjajeva i et intervju med nyhetsbyrået Tass.

Neprjajeva legger samtidig ikke skjul på hva hun mener om den norske langrennsfansens oppførsel da russerne ble kastet ut og sendt hjem fra verdenscupen i Holmenkollen forrige helg.

Mottok trusler

Hun forteller at de russiske utøverne mottok sjikane og trusler da de bodde på Radisson Blu Hotel på Fornebu.

– Da vi var i Norge, kom det nordmenn til hotellet vårt og truet oss. Det var virkelig skummelt, sier Natalja Neprjajeva til den russiske avisa Sport Express.

Erik Røste, president i Norges Skiforbund og Norges representant i FIS-styret, tar sterk avstand fra det Neprjajeva og det russiske laget opplevde.

– Det er leit å høre. Trusler, uavhengig om det er på idrettsarrangment eller i andre sammenhenger, er uakseptabelt og noe vi tar sterk avstand fra, slår Erik Røste fast til Dagbladet.

Therese Johaugs manager Jørn Ernst har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser om Neprjajevas reaksjon på Johaugs uttalelser.