Sorenskriver dømt til fengsel for falsk forklaring

Hordaland tingrett finner sorenskriver Ole Ingar Ødegård skyldig i overtredelse av straffelovens §365, og finner det bevist at han forklarte seg uriktig til Frostating lagmannsrett. Han dømmes til 30 dagers ubetinget fengsel.

Etter det TV 2 erfarer har ingen dommer før verken stått tiltalt eller blitt dømt for samme kriminelle handling.

Løy om elskerinne

Den uriktige forklaringen er knyttet til et konfliktfylt forhold mellom Ødegård og hans tidligere elskerinne, som også var vitne i en barnefordelingssak han behandlet høsten 2018.

Hordaland tingrett finner det bevist at de to hadde et forhold også i 2018, noe som gjorde Ødegård inhabil. Tingretten slår fast at paret møttes rundt 20 ganger det året, og at de hadde sex ved minst en anledning.

– Det var heller ikke tilfeldige møter, men avtalte møter og hvor minst et av dem innebar seksuell relasjon og et tilfelle av nakenbilder som beskrevet ovenfor, pluss SMS av seksualisert karakter, skriver tingretten i dommen.

Aktor Benedicte Høgseth hadde på forhånd bedt om 45 dagers ubetinget fengsel, og trakk særlig frem behovet for tillit til domstolene i sin begrunnelse.

Sorenskriver Ødegård erkjenner ikke straffskyld, og i retten krevde forsvarer Halvard Helle at sorenskriveren ble frifunnet. Det har ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med Helle etter at dommen ble kjent.

Intime detaljer

«Sorenskriversaken» som først ble omtalt i Tidens Krav, har blant annet vært innom statsminister Erna Solberg sitt bord.

Det førte så til at Ødegård i fjor ikke ble utnevnt som lagdommer av Kongen i statsråd, som planlagt.

Under forrige ukes rettssak i Hordaland tingrett, ble det brettet ut om forholdet mellom Ødegård og hans elskerinne, som også var et av vitnene. Hun delte flere intime detaljer om forholdet deres, og fortalte blant annet at de to skal ha hatt sex på tinghuset.

