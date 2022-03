Hollywood-stjerne har opprettet hjelpefond til Ukraina

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Hayden Panettiere har startet et hjelpefond for de som kjemper for å forsvare Ukraina.

På onsdag lanserte stjernen Hoplon International, en organisasjon som har som mål å skaffe kritiske midler til medisinsk utstyr og verneutstyr for ukrainere. Det skriver CNN.

Russland startet som kjent angrepet mot Ukraina torsdag 24. februar med full styrke fra alle fronter. Kampene holder fremdeles på, og nå har også det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) slått atomalarm.

Deler barn med ukrainsk boksestjerne

Hayden Panettiere var tidligere i et forhold med den ukrainske bokseren Wladimir Klitschko, og sammen har de en datter på syv år.

Både Wladimir og hans bror, Vitalij, er nå med og forsvarer landet. Begge brødrene er flere ganger verdensmestere i boksing, og tok til politikken etter endte idrettskarrierer. Vitalij er leder av partiet UDAR, og er borgermester i den ukrainske hovedstaden Kyiv.

EKSER: Hayden Panettiere var sammen med den tidligere boksestjernen Wladimir Klitschko i fem år. Foto: Jörg Carstensen

Historisk betydning

Til CNN sier Panettiere at hun ikke kan fortsette å sitte på sidelinjen og se folk lide i et land der hun har venner og familie. Hun understreker at datteren er trygg og ikke befinner seg i det krigsherjede landet.

– Det finnes ingen ord for å beskrive hvordan det har vært å se krigen i Ukraina utfolde seg. Folk jeg kaller mine venner og familie prøver desperat å forsvare sine liv i landet de elsker, sier stjernen.

Hun forklarer også at hjelpeorganisasjonens navn, Hoplon, har historisk betydning.

«Hoplon er skjold som ble brukt av de gamle grekerne. I den ånden sender Hoplon International støtte fra det globale samfunnet til frontlinjene i Ukraina, der undertallsstyrker, utkonkurrerte og stort sett sivile styrker kjemper for å forsvare landet sitt, deres livsstil, og deres medborgere», står det i organisasjonens oppdrag.

Panettiere sier til CNN at hun lanserte organisasjonen for å sikre at bistand distribueres direkte og raskt der det trengs mest.

Har deltatt i protester tidligere

I februar la skuespilleren ut et personlig innlegg på sin Instagram-profil, med et bilde av seg selv og ekskjæresten.

«Jeg har personlig vært vitne til styrken til det ukrainske folket som kjempet så hardt for deres uavhengighet, og som har fortsatt å lidenskapelig forsvare landet sitt gjennom årene. Jeg ber de av oss som ikke kan være der om å stå skulder ved skulder i solidaritet med folket i Ukraina og vise deres støtte til demokrati», skrev hun.

Panettiere er mest kjent for sine roller i store serier som «Heroes» og «Nashville». Hun har vunnet to Golden Globe-priser for beste kvinnelige birolle for sin prestasjon i sistnevnte.

Skuespilleren har også engasjert seg i konflikten mellom Russland og Ukraina tidligere. Hun deltok blant annet i Euromaidan-protestene som fant sted i Kyiv i 2013.