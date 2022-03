En rekke bilprodusenter er nå i innspurten med vintertesting av biler. Det betyr også at det kan være gode muligheter for å oppdage kamuflerte biler noen steder i Norge.

Mange av disse testene blir gjort langt nord i Sverige. Ikke sjelden blir bilene kjørt til og fra test, blant annet via E6 i Norge.

Denne uken kom Frank R. Roksøy over et lite knippe kamuflerte biler, på et litt uventet sted. Frank er journalist i Harstad Tidende. Etter tips rykket han ut til bilene som sto parkert utenfor UiT Harstad, Universitetet i Tromsø, avdeling Harstad.

Lurte seg rundt

– Det er ikke ofte vi ser kamuflerte biler innom Harstad, selv om det hender en sjelden gang. Men folk er flinke til å tipse. Denne gang var det en kvinne som hadde forsøkt å ta bilder av bilene, men ble bedt av testfolkene om å forlate. Med den infoen i bakhodet, rykket jeg ut, forteller Frank.

Ifølge Frank var det flere personer i bilene. Det virket som de var opptatt med arbeidsoppgaver som skulle løses.

– Jeg lurte meg litt rundt på parkeringsplassen og skjulte meg bak parkerte biler. Til slutt løftet jeg bare kameraet opp og fyrte av med vidvinkel, fem meter fra bilene. Vet ikke om de så meg. De kom i alle fall ikke ut, forteller Frank.

Testbilene er svært godt kamuflert, men det er likevel noen Renault-kjennetegn her, blant annet lyktedesignet. Foto: Frank R. Roksøy

De første bildene er sluppet

Hva er det så han sikret seg bilder av i Harstad? Jo, dette er etter alt å dømme splitter nye Renault Austral. Det navnet har du sannsynligvis aldri hørt før, bilen skal ta over for dagens Renault Kadjar.

Austral er akkurat offisiell, men om den kommer til Norge er uklart. Foto: Frank R. Roksøy

Vi snakker kompakt SUV, i familiebilklassen. Under skallet deler den mye teknikk med nylig lanserte Nissan Qashqai. Austral skal komme som både ladbar hybrid og såkalt mildhybrid. Sannsynligvis er mildhybrid først ute.

De første, offisielle bildene av Austral ble sluppet denne uken. Dermed tyder det på at Renault nå tester utgaver som ikke er klare helt fra starten av. Mest nærliggende er det nok å tro at bilene i Harstad er ladbare hybrider.

Her er noen av de første, offisielle bildene av nye Renault Austral. Les mer

Kommer til Norge?

Designmessig ser vi at Austral får mye til felles med elbilen Megane E-Tech fra Renault. Det betyr karakteristisk lyktedesign og en ganske aggressiv front. Resten av designet er sporty. Vi kjenner også igjen karakteristiske profiler langs siden av bilen.

Om Austral kommer i salg i Norge er uklart. Renault er i gang med en stor satsning på elbiler og kommer nok til å prioritere det tungt fremover.

Så langt i år står elbilene for hele 80 prosent av det totalt nybilsalget i Norge. Det betyr at det ikke er er særlig store markedsandeler igjen til øvrige drivlinjer, dermed blir det heller ikke så interessant å ta inn og selge slike biler fremover.

Har du sett spennende biler på test i Norge? Da setter vi STOR pris på et tips, e-posten er redaksjonen@broom.no.

