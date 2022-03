De levde helt vanlige liv – nå har de hovedrollene i en humanitær krise

Krigen har tatt fra dem alt.

Sultne mennesker på flukt bryter seg inn i butikker på jakt etter et måltid. Flere smelter snø for å få i seg noe som kan minne om det rene vannet de pleide å tappe fra springen hjemme på kjøkkenet.

BÅL: En mann varmer kjelen sin med et lite bål i ruinene. Foto: Evgeniy Maloletka

Røde Kors anslår at minst 18 millioner mennesker nå har behov for humanitær bistand i Ukraina - en tredjedel av befolkningen.

Tusenvis klemmer seg sammen i kjellere og bomberom i frykt for russiske styrker som har omringet byen Mariupol i Ukraina i dagevis. Mange sitter og venter spent på nyheter om når de kan evakueres, skriver AP.

BOMBEROM: Barna får tiden til å gå med lek i et bomberom i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka

– Av og til er det mer viktig for folk å få informasjon enn mat, sier Aleksey Berntsev.

Berntsev er leder for Røde Kors i Mariupol.

Strømmen i byen er nede. Flere er avhengige av bilradio for å få tilgang på informasjon om katastrofen de befinner seg i. Nyhetene sendes fra stasjoner kontrollert av russiske styrker.

STRØM: Innbyggere bruker et dieselaggregat til å lade telefonene sine. Foto: Evgeniy Maloletka

Mariupol er en av flere byer som står midt i en humanitær krise. Tirsdagens hendelser gjorde alt vondt verre. Et forsøkt på å evakuere sivile og å frakte inn forsyninger som mat, medisin og rent vann i en konvoi feilet.

Ifølge ukrainske tjenestemenn, skal russiske styrker ha skutt mot konvoien før den nådde byen.

Det russiske militæret nekter, og hevder at den ukrainske siden forhindrer forsøk på evakuering, skriver nyhetsbyrået AP.

Kampene foregår nå på gateplan.

– Vi ser de store konsekvensene krigføring inne i byer har for sivilbefolkningen. Mennesker gjemmer seg der de kan men mangler tilgang til vann, mat, medisiner og elektrisitet. En førsteprioritet for mange er også å holde kontakt med familie og venner, sier seniorrådgiver i Røde Kors, Silje Holand Wilhelmsen, til TV 2.

IMPROVISERT BOMBEROM: En jente sitter i et improvisert bomberom i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Døde kropper ligger strødd rundt på bakken i Mariupol. Tusenvis av sivile og soldater i Ukraina antas å ha blitt drept i løpet av de siste to ukene.

– Vi er veldig bekymret for sivilbefolkningen som befinner seg i tett bebygde områder som er i angrep. Våre hjelpearbeidere på bakken i Ukraina forteller om forferdelige kamper og angrep, sier presseansvarlig i Flyktninghjelpen (NRC) Tiril Skarstein til TV 2.

Foto: Evgeniy Maloletka

Visestatsministeren i Ukraina, Iryna Vereshchuk, forteller at situasjonen i Mariupol er katastrofal. Tallet på antall omkomne i Mariupol er uklart, men myndighetene i byen planlegger å lage klar massegraver for alle de døde.

Byen har verken hatt varme, strøm eller fungerende kloakksystemer de siste dagene.

Hjelpen kommer ikke frem

– Røde Kors har kommet inn med hjelpesendinger i Mariupol, men det er ikke i nærheten av nok til å dekke de humanitære behovene som øker for hver time. Uten sikkerhetsgarantier fra partene er det heller ikke mulig å evakuerer folk trygt ut, sier Wilhelmsen fra Røde Kors til TV 2.

HJELP: En gammel dame får hjelp til å gå i gaten utenfor et utbombet boligblokk. Foto: Evgeniy Maloletka

– Vi har ikke tilgang på strøm. Vi har ingenting å spise. Vi har ikke medisin. Vi har ingenting, sier Ludmila Amelkina mens hun går gjennom en bakgate i Mariupol. Bakken er dekket i steinsprut. Veggene rundt henne er fylt med skudd.

Skarstein fra Flyktninghjelpen forteller at flere byer er lagt helt i ruiner. Mange befinner seg i bomberom.

Nødhjelpen kommer ikke frem så lenge kampene vedvarer.

– En gammel kvinne fortalte meg at den kreftsyke mannen hennes var for syk til å flykte. Hun vil være ved hans side. For dem er det ikke noe alternativ å flykte, forteller Skarstein.

Millioner på flukt

i Sumy, en by nordøst i Ukraina, finnes det fortsatt et snev av håp. Kampene har i stor grad hindret tidligere forsøk på å lage korridorer som trygt kan evakuere sivile.

I løpet av tirsdag og onsdag skal derimot rundt 50.000 sivile ha blitt evakuert fra byen gjennom en humanitær korridor, opplyser Dmytro Zjyvytskyj, regionadministrasjonens leder, i Telegram-appen natt til torsdag.

Men for folket i byen Irpin er situasjonen en annen.

Ukrainians crowd under a destroyed bridge as they try to flee crossing the Irpin river in the outskirts of Kyiv, Ukraine, Tuesday, March 8, 2022. Demands for ways to safely evacuate civilians have surged along with intensifying shelling by Russian forces, who have made significant advances in southern Ukraine but stalled in some other regions. Efforts to put in place cease-fires along humanitarian corridors have repeatedly failed amid Russian shelling. (AP Photo/Felipe Dana) Foto: Felipe Dana

Titalls ukrainere står presset sammen under en ødelagt bro mens de prøver å flykte over en elv i den ukrainske byen, rundt 20 kilometer fra hovedstaden Kiev.

I KØ: Sivile står i kø for å komme seg over elven, etter at broen ble ødelagt. Foto: Vadim Ghirda

Broen skal ha blitt ødelagt av ukrainske styrker i et forsøk på å forhindre russerne i å ta seg inn.

FLYKTER: En gammel dame får hjelp til å flykte fra Irpin. Foto: Sergei Pupinsky

Mer enn 2 millioner mennesker i Ukraina er drevet på flukt til nabolandene.

Skarstein opplyser at mange mennesker ønsker å flykte østover i Ukraina, men at de også ser at flere mennesker drar over grensen til Russland for å komme seg i sikkerhet.

Desperat grep i desperat situasjon

Flere forsøker nå å flykte gjennom en humanitær korridor som går fra Irpin og Bucha til hovedstaden Kiev. Evakueringsrutene ble annonsert av ukrainske myndigheter onsdag.

Foto: Vadim Ghirda

Tusenvis av mennesker har tatt seg inn i Kiev via en slik rute de siste dagene. Flere ble ledet til jernbanestasjoner for videre evakuering med tog til vestsiden av Ukraina.

Tidligere forsøk på å etablere trygge evakueringskorridorer har mislyktes gjentatte ganger på grunn av angrep fra russiske styrker.

– Evakueringsruter er et desperat grep i en desperat situasjon, og det er viktig at rutene leder til områder hvor folk føler seg trygge. Vi ser at mange også flykter ut av Kiev, sier Skarstein.