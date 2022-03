17 kroner billigere drivstoff på Svalbard: – Jeg håper regjeringen har nok paracet

Aldri før har literprisen for drivstoff bikket 24 kroner. Samtidig ser man at prisforskjellene fra sted til sted er store. Nå kommer eksperten men klare råd til hvordan du som forbruker kan spare ekstra på kronene fremover.

Prisen på diesel og bensin har aldri vært høyere. Onsdag var dieselprisen på hele 27 kroner per liter i Tromsø. Ifølge Drivstoffappen, kunne man finne priser opp til 26 kroner literen i Oslo torsdag.

Forskjellene er derimot i store. Hos Circle K Longyearbyen på Svalbard er prisen for både diesel og bensin helt nede på ti kroner literen.

Daglig leder for Circle K Longyearbyen på Svalbard, Roger Eriksen, forklarer at den lave prisen for drivstoff på Svalbard skyldes egne regler knyttet til avgifter.

REKORD: Onsdag var første gang at prisen på drivstoff bikket 24 kroner literen. I Tromsø kunne man finne dieselpriser helt oppe i 27 kroner literen. På Svalbard er derimot situasjonen en helt annen.

– For det første er Svalbard avgiftsfritt, så nesten alt her oppe selges uten moms og avgifter. For det andre, så ble drivstoffet kjøpt inn på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris. Drivstoffet legges så i en tank her i Longyearbyen, sier Eriksen til TV 2.

Daglig leder Eriksen forklarer at så lenge en har mer igjen på tanken av det en kjøpte på det bestemte tidspunktet, kan en selge drivstoffet for samme pris selv om oljeprisen skulle gå opp.

Fyller man opp tankanlegget til en annen pris, så vil salgsprisen på stasjonen følge samme kurve.

Ti kroner er for mye

Men til tross for at en gjerne skulle trodd at drivstoffhungrige kunder fra Svalbard kunne gå smilende fra stasjonen, er realiteten en annen.

– De synes selvsagt at ti kroner literen for drivstoff er for dyrt. Prisen har vært lavere før, så ti kroner er mer enn vanlig her oppe. Sist prisen gikk opp ble den justert med en krone, sier daglig leder for Circle K Longyearbyen Roger Eriksen.

Eriksen forteller at han har møtt voldsomme reaksjoner etter at prisen på drivstoff ble skrudd opp.

– Jeg skjønner godt at de reagerer. Regjeringen har nok fått en skikkelig hodepine nå, så jeg håper de har nok paracet.

Men til tross for skuffelse blant innbyggerne på Svalbard, ser kommunikasjonsdirektør i Circle K seg fornøyd med å kunne tilby drivstoff til en såpass lav pris.

– Jeg tror folket i Longyearbyen er veldig glade for å ha drivstoff tilgjengelig. Og det er jo absolutt en hyggelig pris, en pris det er noen år siden vi så på fastlandet, sier kommunikasjonsdirektør i Circle K, Knut Hilmar Hansen, til TV 2.

Forventer prisøkning

I Tromsø er stemning derimot en helt annen.

Onsdag var literprisen på diesel på hele 27 kroner hos Shell Ishavsporten i Tromsø. Bensinprisen lå på 25 kroner per liter. Torsdag har prisene derimot gått ned til 26 og 24 for samme type drivstoff.

Ekspert på diesel- og bensinpriser forventer at prisene bare vil stige framover.

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole har studert diesel- og bensinpriser i nærmere 20 år. Han regner med at bensinprisen vil øke enda mer.

KAN SPARE: Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole mener man kan spare ekstra mye penger i disse tider dersom man er ekstra bevisst på hvor man fyller opp tanken. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Han forklarer at det er den store økningen i oljeprisen vi har sett den siste måneden som er grunnen til de høye drivstoffprisene.

– Hvordan det vil gå videre avhenger av hvordan oljeprisen går. Oljeprisen gikk brått ned igjen i går, men den kan plutselig gå opp igjen. Da får vi enda høyere priser på drivstoff, sier Foros til TV 2.

Klare råd

Professoren forklarer at det er vanlig med prisforskjeller fra stasjon til stasjon, og understreker at man kan spare mye penger dersom man er bevisst på å følge med på bensinstasjonenes prisskilt.

VARIERER: Torsdag så man en helt annen drivstoffpris i Tromsø enn den som ble sett på onsdag.

– I dag kan man kjøre forbi en stasjon som har priser på 26 kroner literen, mens nabostasjonen gjerne har priser helt nede i 20. I Stavanger går prisene mye mer ned enn i Bergen for eksempel, fortsetter professoren.

Hvordan tror du utviklingen blir fremover?

– Det er hvordan oljeprisen forandres som er hovednøkkelen. Nå har den gått litt ned de siste to dagene, men spretter den opp igjen kan vi se nye økninger i prisen på drivstoff, sier eksperten.

Foros understreker at den prisøkningen vi ser nå har en klar sammenheng med krisen i Ukraina. Eksperten mener derimot at det er umulig å spå hvor lenge det vil vare.