Ukrainske dyr sliter med krigstraumer

Krigsdagbok fra Ukraina. Dag 13.

DOMAZJIR, Ukraina (TV 2): Det er ikke bare mennesker som lider under Putins bomberegn. Dyr blir også rammet.

KJÆLEDYRENE ER MED: En kvinne gir hunden sin litt vann mens hun venter på toget til Polen. Mange flyktninger har tatt dyrene sine med på ferden til trygghet. Foto: Aage Aune / TV 2

Blant de tusener av flyktninger som daglig strømmer inn til jernbanestasjonen i Lviv, ser jeg mange som har ofret et ekstra kolli med bagasje og heller tatt med familiens hund eller katt.

Men mange kjæledyr er også blitt etterlatt i krigsruinene. Og i landets mange dyreparker lider elefanter, løver og tigre under bombedrønnene.

Frivillige redder dyr

Det er frivilligheten som nå holder den ukrainske nasjonen på beina, og enkelte har tatt på seg jobben med å evakuere eierløse og vanstelte dyr til tryggere omgivelser.

I bjørneparken utenfor Lviv fikk de søndag 15 nye beboere, etter en dramatisk og strabasiøs redningsoperasjon til en av de hardt rammede forstedene i Kyiv; sju bjørner, fem hunder og to katter.

Bjørnungene Aska og Papay virker lite preget av det de har vært igjennom. De leker ubekymret i trærne, graver i bakken og ruller seg i sanden.

Mihasik, en hannbjørn på minst 300 kilo, virker mer påvirket og er skeptisk når jeg nærmer med innhengningen.

BJØRNEVENN: Ihor Nykolyn driver en bjørnepark utenfor Lviv. Nå åpner han dørene for traumatiserte dyr fra krigssonene. Foto: Aage Aune / TV 2

– Dyr kan få traumer, akkurat som mennesker, forklarer Ihor Nykolyn, sjef for parken som drives av den veldedige organisasjonen Four Paws . Han forsøker å få dyrene til å glemme det de har opplevd. De får ekstra mat og oppgaver de skal løse.

Mihasik virker ikke interessert i peanøttene vokteren kaster inn til ham. Kvepper i stedet til når han hører en traktor kjøre forbi.

Det er gjort liten forskning på hvordan krig påvirker dyr, forteller Marina Sjkvyria, som er zoolog. Bjørner ser ut til å klare seg ganske bra. Verre er det for elefanter, hunder og aper.

KRIGSTRAUMER: Hunden Ursus ble reddet av frivillige fra krigsruinene nord for Kyiv. Han bjeffer uten stans og er tydelig er tydelig nervøs etter alt han har opplevd. Foto: Aage Aune / TV 2

En av elefantene i Kyiv Zoo må nå få beroligende midler for å slappe av. En dvergape døde før helga av hjertestans under et av artilleriangrepene.

Selv har Sjkvyrina reddet flere titalls dyr fra krigssonen; løver, tigre, bjørner, hunder og katter.

– Men hesten min måtte jeg forlate i stallen. Det fantes ingen måte å få den ut på, sier hun trist.-

MÅTTE FORLATE HESTEN: Marina Sjkvyrina jobber til daglig som sjefs-zoolog ved Kyiv Zoo. Nå har hun viet seg til å evakuere dyr fra de krigsherjede områdene i Ukraina. Foto: Aage Aune / TV 2

– Russerne ødelegger alt

I det som trolig blir Europas verste flyktningkrise på 75 år, synes kanskje noen at dyrenes skjebne blir en parentes.

Ihor er uenig.

PREGET: Mens partneren Ljuba klatrer i trær, sitter hannbjørnen Mihasik mest for seg selv og sturer. Dyrepasserne mener han er blitt traumatisert av krigen. Foto: Adam Dobbs / TV 2

- Dette er tragedie både for mennesker og dyr. Og dyrene er prisgitt de omstendigheter vi har skapt for dem. Nå er russerne i ferd med å ødelegge alt som står i deres vei. Vi har en plikt til å passe på dyrene også.

Når jeg ser inn i bjørnen Mihasiks forskremte øyne tenker jeg på Mahatma Ghandis kloke ord.

«En nasjons storhet og dens moralske tilstand kan måles i måten den behandler sine dyr.»