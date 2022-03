Rekkeviddeangst har vært en utfordring for mange elbileiere, helt siden denne biltypen begynte å gjøre seg gjeldende.

Samtidig har det vært en rivende utvikling her. Elbilene går stadig lengre, de lader fortere – og de har fått en rekke hjelpemidler som skal gjøre det enklere for eierne å beregne og planlegge.

For mange er likevel den store skrekken å gå tom for strøm, før du rekker hjem eller til en ladestasjon.

Bergingsbiler på test

Men hva skjer egentlig når en elbil går tom for strøm. Skrur den seg plutselig av, som en mobiltelefon? Stopper den brått? Kan det oppstå farlige situasjoner?

NAF er en av dem som har solid erfaring med dette. De har de siste årene kjørt unike rekkeviddetester av svært mange elbiler.

For å gjøre dette mest mulig realistisk, har NAF med seg bergingsbiler på testene. Dermed har de også mulighet til å kjøre bilene helt tomme for strøm, for å sjekke realistisk rekkevidde.

NAF gjennomfører to store rekkeviddetester i året, på sommer og vinter. Og her kjører de bilene helt tomme for strøm for å sjekke realistisk rekkevidde. Foto: NAF.

Skilpaddemodus

– Vi har kjørt 82 ulike elbiler tomme for strøm, og erfaringen er entydig: Det å gå tom for strøm er ikke trafikkfarlig hvis du tar noen grep for å stoppe på et trygt sted, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Han legger til:

– Du trenger ikke være redd for å kjøre elbilen tom for strøm. Du har full kontroll på bilen, og den stopper aldri brått og uten forvarsel,

Det som helt konkret skjer her, er at bilen i god tid varsler, gjerne flere ganger, om at du bør komme deg til en ladestasjon. Deretter begynner den etter hvert å gå langsommere og langsommere, i såkalt skilpaddemodus.

Går du tom for strøm på elbilen langs veien? Da er bilberging gjerne eneste redning.

Trafikkfarlig

– Det er variasjoner, men de fleste bilene varsler fra det er 25 prosent med strøm igjen på batteriet. Tar du affære ved første varsel, er det gode muligheter for å rekke frem til en ladestasjon før den går over i skilpaddemodus, fortsetter han.

I skilpaddemodus vil du ikke klare å kjøre fortere enn 70 eller 80 kilometer i timen. Jo nærmere null prosent på batteriet du kommer, jo saktere går bilen. Da bør du komme deg til den laderen som er innenfor rekkevidde.

Selv om bilen oppfører seg kontrollert, kan det noen ganger være trafikkfarlig å gå tom for strøm.

Sjelden rykke ut for hjelpe

– Kjører du på en hovedvei eller begynner å nærme deg en lang tunnel, er det lurt å komme seg over på en sidevei hvor du kan parkere bilen trygt når den er i ferd med å gå tom. Du har ikke lyst til å gå helt tom for strøm i en tunnel, sier Sødal, i en pressemelding.

NAFs veihjelp inkluderer hjelp til elbilister som er gått tom for strøm, men ifølge medlemsorganisasjonen rykker de sjelden ut til elbilister som står strømtomme langs landeveien.

– I de få tilfellene strømmen er et problem ser vi at det gjerne er det lille startbatteriet på 12 volt i elbilene som skaper vansker akkurat som for bensin- og dieselbiler. Du får ikke startet elbilen når startbatteriet er tomt, sier Sødal.

Null betyr ikke tomt NAF forteller at de har kjørt opp mot 5 mil etter null prosent /null kilometer. Hvis du kjører på en vei hvor du kan regenerere og holde en jevn hastighet, kan du faktisk holde det gående ganske lenge. Den store fordelen ved en elbil er at du ofte kan regenerere litt mer rekkevidde for å komme frem. Har du stoppet nært en ladestasjon? Da kan det være verdt forsøket å starte bilen igjen etter at den har stått noen minutter. Ifølge NAF kan du da oppleve å få noen meter eller kilometer ekstra, riktignok i svært begrenset hastighet.

