Etterlengtet seier for Wild og Zuccarello

Wild har vært inne i en dårlig periode og gikk på sitt åttende tap på de ti siste kampene. Rangers har derimot vunnet sju av sine ti siste kamper før lagene møttes.

Det var Wild som kom best i gang i kampen. Ryan Hartmann satte inn kampens første mål etter 10.38 minutter hjulpet av Kirill Kaprizov. Joel Eriksson økte til 2-0 fire minutter senere.

I andre periode tok Rangers føringen fra start og brukte åtte minutter på å utligne. New York-klubbens andre mål kom mens laget var i undertall. Minuttet senere utnyttet derimot Wild det og økte ledelsen.

I det som ble en forrykende andre periode la Marcus Foligno på til 4-2, før Kevin Fiala fikk hjelp av en glitrende Zuccarello-pasning til å øke til 5-2. Nordmannen vippet pucken fra nøytral sone, forbi to motspillere og inn i bakrommet til Fiala. Han får kontroll på den noe spretne pucken, fyrer av et backhand-skudd og setter pucken opp til høyre i mål.

Zuccarello spilte 16.03 minutter og hadde to skudd på mål, men det ble med den ene assisten.

34-åringen har hatt en strålende sesong for Wild og er i rute til å slå sin personlige poengrekord i grunnspillet. Han mangler kun noen poeng for å slå 61 poeng, som han fikk for New York Rangers i 2015/16-sesongen.

(©NTB)