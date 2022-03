Slår atomalarm i Ukraina: – Jeg er dypt bekymret

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) mener situasjonen i Tsjernobyl er forverret etter at Russland tok kontroll over anlegget. Samtidig hevder russerne å ha tatt kontroll over enda et atomkraftverk i Ukraina.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

NEKYMRET: IAEA-direktør Rafael Mariano Grossi. Foto: Lisa Leutner

Han sier situasjonen ved det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl er blitt forverret etter at Russland tok kontrollen over det.

Uten stans har rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter vært på jobb i nesten to uker fordi det ikke har vært mulig å sende inn nye skift etter at Russland tok over kontrollen. De har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

Mistet kontakt med overvåkningsutstyr

Ifølge IAEA har ukrainske myndigheter med ansvar for landets atomkraftverk slått alarm og sagt at det haster med å få inn nytt mannskap, slik at de som har jobbet der i lang tid nå får avløsning.

Det knyttes bekymring til at slitne arbeidere ikke kan utføre en svært viktig sikkerhetsjobb på forsvarlig vis.

Samtidig knyttes det fra IAEAs side bekymring over at de ikke lenger har kontakt med overvåkningsutstyret ved anlegget. Det skal være snakk om automatiske sensorer som de vanligvis bruker for å holde kontroll med anlegget.

Byrået trenger tilgang til dette utstyret for å kunne kontrollere og vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

Ifølge BBC er anlegget i Tsjernobyl omringet av russiske soldater, og en slektning av en av arbeiderne skal ha sagt at russerne ikke kan garantere at arbeiderne er sikre på vei til og fra kraftverket.

Selv om anlegget i Tsjernobyl har vært nedlagt etter tidenes verste atomulykke i april 1986, blir det fortsatt oppbevart radioaktivt materiale der.

OVERBYGGET: Det spesialkonstruerte overbygget over den ødelagte reaktoren ved Tsjernobyl-kraftverket. Illustrasjonsfoto: Efrem Lukatsky / AP / NTB

Hevder å ha tatt nytt atomkraftverk

Samtidig som IAEA slår alarm om forholdene ved Tsjernobyl, kommer det onsdag morgen meldinger om at russerne hevder å ha tatt full kontroll over atomkraftanlegget Zaporizjzja i Ukraina.

Det er statlige medier i Russland som melder dette, men opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

BBC viser til statlige medier i Russland, som siterer en talsperson for den russiske nasjonalgarden, på at kraftverkets ansatte arbeider «normalt», og at medlemmer av den ukrainske nasjonalgarden som forsvarte anlegget, har overgitt sine våpen og er satt fri av russerne.

Meldingen fra Russland kom etter at Ukrainas energiminister Herman Halusjtsjenko anklaget russiske styrker for å ha torturert de ansatte ved anlegget. Han sa at de ansatte ble holdt som gisler.

Han advarte også om at Russland kunne tvinge atomkraftverkets ledelse til å sende ut en falsk uttalelse som kunne bli brukt til propagandaformål.

Verken påstanden fra Russland eller Ukraina er blitt bekreftet fra uavhengig hold.