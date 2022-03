Ukraina i natt: luftangrep og evakuering

Onsdag morgen har krigen foregått i to uker, og Russland har varslet våpenhvile i Kyiv, Tsjernihiv, Mariupol, Kharkiv og Sumy.

Evakuering gjennom humanitær korridor

I natt har det blitt rapportert om vellykket evakuering fra Sumy. 6700 skal ha kommet seg unna, deriblant 1700 utenlandske studenter. Dette rapporterer ukrainske myndigheter i natt, ifølge NTB.

Ukrainske myndigheter har gjentatte ganger gikk uttrykk for at Russerne har brutt våpenhviler og at de angriper sivile som evakueres, så informasjonen om evakueringen fra Sumy skiller seg fra de tidligere rapportene.

Men i natt har det ikke vært våpenhvile over alt - Ukrainske myndigheter rapporterer om luftangrep fra russiske kampfly i østlige og sentrale deler av Ukraina.

IAEA urolige for situasjonen i Tsjernobyl

Etter at Russerne tok kontroll over kjernekraftverket har det ifølge Det internasjonale atomenergibyrået IAEA ikke vært mulig å ha vaktskifte. Det går på sikkerheten løs at de ansatte har måttet jobbe i ett.

IAEA har også mistet kontakten med overvåkingsutstyret på anlegget.

Sprikende anslag på antall omkomne russere

Amerikansk etterretning briefet senatet tirsdag (natt til i dag norsk tid). De anslår at mellom to og fire tusen russiske soldater er døde hittil i offensiven.

I går rapporterte derimot Ukrainske myndigheter om at 12000 russiske soldater er drept.

Amerikansk etterretning sa også at de antar at situasjonen er langt verre for Ukrainerne. I Kyiv antar de at det kan være slutt på vann og mat i løpet av to uker. De tror også at Putin ikke lar seg påvirke av verken sivile tap eller sanksjoner, og at han kommer til å fortsette offensiven.

Tilbyr militær hjelp

Tirsdag ble det kjent at Polen vil bidra med kampfly på den amerikanske flybasen i Tyskland. Usa har takket nei til tilbudet. USA har imidlertid omstasjonert to radarstyrte luftvernsraketter til Polen. De har vært nøye med å presisere at disse rakettene er egnet til forsvar - ikke til angrep.

Også Japan har i natt kommet med sitt bidrag til Ukrainerne. Også dette i form av ikke-offensivt krigsmateriell som skuddsikre vester, telt og mat.

Ukraina tilbyr nå statsborgerskap til fremmedkrigere. Tusenvis antas å ha dratt til Ukraina for å kjempe i krigen, skriver The Guardian.



Dersom amerikansk etterretning har rett i at mat og vann er i ferd med å ta slutt i beleirede byer, kan den krigen imidlertid ikke bli særlig langvarig dersom man ikke når frem med forsyninger.