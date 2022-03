Overtenning i to rekkehus

– Du må være rask, sier operasjonsleder Børge Amdam til TV2. – Det stemmer at det brenner i to rekkehus, og at det er fare for spredning. Det er derfor vi evakuerer.

Han har per nå ikke oversikt over hvor mange som er evakuert, men ingen ser ut til å ha kommet til skade. De jobber nå for fullt med slukning og for å hindre spredning til flere boliger. De har kalt inn ekstramannskap.



Politiet i Møre og Romsdal meldte om brannen på twitter klokken 00.46 - da skrev de at det var brann i flere leiligheter og at nødetatene har rykket ut og var på stedet.