Evakueres med stige

Politiet i Sør-Øst melder klokken 23.15 om at det brenner i en bygning i Meierigaten.

Det meldes om flammer fra en leilighet. Brannvesenet har evakuert flere beboere med stige fra byggets andre etasje. Det jobbes fortsatt med å slukke brannen og skaffe oversikt over hvor mange mennesker som oppholder seg i bygget, skriver politet på twitter klokken 11.26.

Bygget det brenner i er kombinert nærings- og boligbyg med fasader mot Meierigaten, Slagveien og Skogergaten i Tønsberg.

Tre minutter over midnatt melder politiet at de ikke ser flammer lenger. Røykdykkere går nå gjennom bygget for å klarere det. Foreløpig er to beboere kjørt til sykehus. Det er ikke kjent hva slags skader de har. Flere personer er evakuert.