– Bensinen kan komme opp i 30 kroner literen

Aldri før har prisen på diesel og bensin bikket 24 kroner literen i Norge, som den gjorde tirsdag.

Onsdag var dieselprisen hele 27 kroner per liter i Tromsø, skriver iTromsø. Byen har sin egen avgift på vel en krone, så drivstoffprisene er over en krone dyrere enn i store deler av landet.

Eksperter på diesel- og bensinpriser forventer at prisene bare vil stige framover.

Professor Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole har studert diesel- og bensinpriser i nærmer 20 år. Han regner med at bensinprisen vil øke enda mer.

– Bensinprisen bestemmes av oljeprisen. Dersom oljeprisen går mer opp nå, så kan vi få bensinpriser på 30 kroner literen, sier Foros til TV 2.

Krisen avgjør prisen

Professoren sier at oljeprisen nå er så høy på grunn av Ukraina-krisen.

DYRT: Drivstoffprisene har steget kraftig som følge av høy oljepris. Bildet er fra tirsdag, onsdag er prisene like høye. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Oljeprisen har gått veldig opp den siste uken. Krisen vil også bestemme hvordan oljeprisen vil bli framover, sier han.

– Bensinprisen har ikke reagert så mye på oljeprisen. Hva skyldes det?

– Bensinprisen har også gått mye opp. Ser man på bensinprisen fra før jul og til nå, så har faktisk bensinprisen per i dag gått mindre opp en oljeprisen. Dersom oljeprisen blir liggende på dette nivået eller går opp, må vi forvente at bensinprisen går enda mer opp, sier Foros.

Professoren mener det er veldig vanskelig å spå hva som skjer med oljeprisen fremover.

Han har full forståelse for at de høye drivstoffprisene svir på folks lommebøker.

– Norge som nasjon tjener på høye oljepriser. Men for den enkelte person kjenner de bensinprisen godt på lommebøkene, sier han.

– Toppen ikke nådd

Også sjeføkonom Nerja Macic i Prognosesenteret tror drivstoffprisene kommer til å øke fremover. Årsaken er at etterspørselen er høyere enn tilbudet.

– De høye olje- og gassprisene kommer nok til å vare en stund til. Det er ikke utenkelig at vi ser drivstoffpriser som er høyere enn de 24 kronene vi har i dag. Jeg tror ikke toppen er nådd, sier hun.

DYRT: sjeføkonom Nerja Macic tror prisene på bensin og diesel blir høyere enn de vi har i dag. Foto: Kaare Elnan

Til tross for økte priser for forbrukerne, tjener imidlertid staten Norge godt på denne krisen.

– Det staten hadde regnet med å få inn av olje- og gassinntekter i år, ser ut til å bli seksdoblet på grunn av de veldig høye olje- og gassprisene. Det blir spennende å se hva man skal gjøre med pengene, når man får en så uforutsett sterk inntektsvekst, sier Macic.

Støtteordninger

Professor Foros mener det er veldig vanskelig å si noe bastant om bensinprisen framover, da den følger oljeprisen.

– Dersom prisene blir liggende på det nivået som de er på nå, og de vedvarer over tid, kan det komme diskusjoner om støtteordninger til forbrukerne som vi har sett på strøm, sier Foros.

– Dersom USA stenger olje og gass fra Russland, hvordan vil det påvirke oss?

– Det kan medføre at oljeprisen går enda mer opp. Men det ligger allerede en forventing i at dette kan skje. Og usikkerheten skyldes nok mye av den økningen vi allerede har sett. Hvor mye det ytterligere vil øke er vanskelig å spå.

Også Macic i Prognosesenteret mener man kan tenke seg at at det blir støtteordninger, i form av en drivstoff-støtteordning.

Mens norske forbrukere kanskje får noe tilbake fra staten som følge av de økte prisene, er situasjonen en helt annen i de fleste andre europeiske land.

– De opplever nå bare kostnadsøkninger uten at staten deres får økte inntekter som vi får, fordi de er importører av olje og gass og ikke eksportører, sier Macic.

Ingen lovnader

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) beskriver dagens drivstoffpriser som «enormt høye». Men staten kommer ikke til å stille opp nå med noen kompensasjonsordning, selv om prisene er høye.

– Vi skal begynne budsjettkonferanse til uka og se, og vi må gjøre også grep her. Men i første omgang får vi håpe situasjonen roer seg og at markedene normaliserer seg, slik at man kommer tilbake til et normalt prisleie, sier Vedum til TV 2.

– Vil du love en kompensasjonsordning for drivstoff, som vi har på strøm?

FOR DYRT: Finansminister Vedum mener det drivstoffprisen er for høy, men lover ingen kompensasjon per nå. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Regjeringen er veldig opptatt av, både når det gjelder strøm, drivstoff og andre kostnader for folk, at vi kan lette situasjonen. Når vi ser året under ett, skal ikke kjøpekraften ha blitt dårligere, men heller bedre, sier Vedum.

– Er det aktuelt å sette ned avgiftene på drivstoff?

– Vi må se hva som skjer over tid. Det er nå mye usikkerhet, sier Vedum.

– Vi må bare håpe at det roer seg ned, ikke minst for de som blir berørt av krigen direkte. Det er desidert det viktigste.

Andre skatte- og avgiftsgrep



Han viser til at regjeringen har gjort en «kraftfull forbedring» for pendlerne, som er avhengig av bil i hverdagen.



Det må tas andre grep enn kompensasjon for høye drivstoffpriser, sier Vedum.



– Vi vil se på grep som gjør at det samlede skatte- og avgiftsnivået for de som tjener under 750 000 kroner går ned og ikke opp.

– Så du kan ikke love noen ting når det gjelder drivstoff?

– Nå er vi midt i stormen. Det er enorme utslag på olje- og gassprisene. Vi må se om ting roer seg, eller om det blir varig høye priser. Det skal ikke være dyrt for folk å reise rundt og leve normale liv, nå er det for dyrt, sier finansministeren.