Ukrainske Yuliia (26) med klar beskjed til russiske kvinner

Bashynska går med bestemte skritt gjennom togstasjonen i Krakow. Ho snirklar seg gjennom folkehavet. Fleire tusen av hennar landsmenn er på veg gjennom her.

– Vil du ha ei flaske vatn? Ein av dei mange frivillege på stasjonen stansar ho med eit smil.

– Ja, tusen takk, kjem det raskt frå 26-åringen. Det har vore 12 ekstreme dagar for den nyutdanna legen, som jobba i Kyiv før krigen braut ut.

Undertasjen på sentraltstasjonen og kjøpesenteret Galeria Krakowska er proppfull av ukrainske flyktninger. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Ved Kyiv er det katastrofe no. Russiske soldater skyt på sivile, dei bombar kvinner og barn. Dei bryr seg ikkje om kven dei råkar.

Ho får stadig oppdateringar frå vennar, slekt og kollegaer som bur ved frontlinjene. Ho er ikkje i tvil, krigen blir stadig meir brutal.

– Særleg dei russiske soldatane frå Tjsetsjenia er grusomme. Dei har voldtatt fleire jenter. Mange jenter døyr på grunn av dei, fortel ho.

SAMLINGSSTED: togtstasjonen i Krakow har blitt samlingssted for ukrainere på flukt Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Eg kan ikkje å forestille meg den ondskapen. Eg klarer ikkje å snakke meir om det.

Bashynska tar ei pause og ser ut over stasjonsområdet. Det er enormt, men det er knapt ein kvadratmeter ledig. Mange må vente her lenge for å komme på eit tog eller ein buss vidare, enten til ein annan stad i Polen eller til eit anna land.



Dei forsøker å finne seg til rette og lagar soveplassar med tepper og jakker, og gjerne ein liten sekk til pute.

Ei mor sit med augene halvvegs igjen og held rundt dei to barna sine. Jenta sit oppslukt i Ipaden, mens guten knugar hardt på kosebamsen, som er nesten like stor som han sjølv.

Stasjonen ligg i kjellaren på det fancy kjøpesenteret Galeria Krakowska. Ein flyktningefamilie har funne roen mens dei lenar seg inntil ein butikk som sel den mest luksuriøse sjokolade.

Frivillige deler ut mat og drikke til flyktningene. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Eit tog blir ropt opp og folk kjem springande til. Toget blir raskt fylt til randen, og litt til.

Like utanfor, ein etasje opp, dundrar buss etter buss avgarde. Norske frivillege vinkar til ein buss som set retning mot Norge.

Krakow ligg nokre timar frå grensa til Ukraina, og mange titusenar har strøyma gjennom her sidan krigen starta.

Undertasjen på sentraltstasjonen og kjøpesenteret Galeria Krakowska er proppfull av ukrainske flyktninger. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bashynska ville få mora og lillebroren i sikkerheit, så ho fulgte dei til Krakow. No har ho sagt ha det. Familien skal vidare til ein annan stad Polen, mens ho sjølv skal tilbake til Ukraina.

– Landet mitt blør og eg vil tilbake for å hjelpe til så godt eg kan, seier ho utan å nøle.

Vi møter Bashynska på kvinnedagen. Trass i den kaotiske situasjonen ho står midt oppe i, har ho eit klart bodskap på denne dagen:

Svitlana er journalist fra Kyiv. Her sitter hun på sentraltstasjonen i Krakow. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Min beskjed er først og fremst til russiske kvinner: De er sterke nok til å få slutt på denne krigen. Det er mange millionar av dykk, saman kan de klare det - de kan få slutt på valden.

Men Bashynska har også ein advarsel til mødrene i Russland.

– Det er Ukraina som kjem til å vinne denne krigen, det er eg sikker på. Så Ikkje send sønnane dykkar til Ukraina for då vil dei bli drept, seier ho bestemt, før ho set kursen mot utgangen av stasjonen. Der ventar ein bil.

26-åringen skal heim.