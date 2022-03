Rystet Liverpool – så ble Sánchez utvist

Liverpool-Inter 0-1 (2-1 sammenlagt)

Tapet ender Liverpools rekke på tolv strake seirer.

– Peter Krawietz (assistenttreneren) sier alltid at kunsten i fotball er å tape rett kamp. Jeg hater det, men hvis det er en kamp man kan tåle å tape, er det i dag, påpeker Jürgen Klopp på pressekonferansen etter kampen.

– Det er ikke slik at jeg er i skyene. Men jeg er veldig glad for at vi gikk videre, for da vi så trekningen, tenkte vi at «OK, den er tøff», fortsetter tyskeren.

KLOPP-KLEMMEN: Alisson Becker og Jürgen Klopp er godt fornøyde med avansement i Champions League, tap til tross. Foto: Darren Staples

Fowler skeptisk

Liverpool hadde tre treff i treverket gjennom kampen. I tillegg var det bare en heroisk Arturo Vidal-blokkering som hindret Luis Díaz fra å score.

Tapet har likevel gjort Liverpool-legenden Robbie Fowler litt skeptisk med tanke på lagets vinnersjanser i Champions League.

– Ser du for deg at Liverpool går hele veien?

– Før kampen gjorde jeg det. Virkelig, sier Fowler og humrer.

– Lag vil nok se på Inters prestasjon i dag og se at de er en måte å stoppe dem fra å være Liverpool-laget vi kjenner igjen. Da spillere som Salah, Mané og Jota, spesielt i første omgang, fikk ballen, var forsvarerne tett på og hindret dem fra å vende opp og løpe mot dem. Det var en kampplan og taktikk som virkelig fungerte for dem, mener den tidligere målmaskinen.

Dramatikk

Etter pause tok det fyr på Anfield.

Først brente Mohamed Salah og Lautaro Martínez hver sin enorme mulighet. Så fikk sistnevnte drømmetreff.

Inter snappet opp en feilpasning fra Liverpool-forsvareren Joël Matip. Martínez fikk ballen på halvspretten og dundret den i vinkelen:

– Tenk hvilke krefter italienerne får nå, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker – før gjestene plutselig fikk seg et skudd for baugen.

Alexis Sánchez, som hadde satt knottene i leggen på Thiago Alcantara i første omgang, fullførte en sklitakling på Fabinho. Bare to minutter etter at Inter-håpet for alvor ble tent, ble de redusert til ti mann.

– I vår beste periode i kampen og den verste for dem, ble Alexis Sánchez utvist. Det var dårlig timing, konstaterer Inter-trener Simone Inzaghi, ifølge Football Italia.

– Vrient

Alisson Becker er enig med klubblegenden Robbie Fowler i at Inter skapte trøbbel for dem.

– Det er litt skuffelse på grunn av tapet, men vi møtte en tøff motstander. De ga oss mye å jobbe med på banen. Det var ikke lett å spille. Det var en vrien kamp, sier brasilianeren til TV 2.

Jürgen Klopp roser også motstanderen, men mener at laget hans hadde vunnet kampen om de var effektive.

– Over to kamper er det helt greit at de vinner én og at vi går videre. Vi kunne ha gjort det bedre mot en motstander som virkelig gjør livet ukomfortabelt, sier Klopp til BT Sport.

Liverpool hadde kontroll før pause

Kampens første ordentlige sjanse kom etter rundt halvtimen spilt i første omgang.

Da hadde nettopp kampet vært stanset i fire minutter på grunn av det som skal ha vært en medisinsk nødsituasjon på tribunen.

Joël Matip stanget en dødball fra Trent Alexander-Arnold i tverrliggeren.

På den påfølgende corneren var det Virgil van Dijks tur til å prøve seg, men Milan Skriniar avverget forsøket med en heroisk blokkering. Like før pause fikk Liverpool ryddet unna en skummel Hakan Calhanoglu-dødball.

– Liverpool er en mil unna sitt høyeste nivå, sa TV 2s fotballekspert Morten Langli i pausen, og fortsatte:

– Så er spørsmålet: Er det fordi de ikke trenger? Litt bedre balanse enn tidligere. Vi har sett ekstremt lite av offensive stjerner som Mané, Jota og Salah. Det har vært litt grått og trist. Samtidig har de kjempekontroll i og med at de har 2-0 å gå på.