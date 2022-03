Kjennelse i viktig rettssak etter Kongress-stormingen i USA

Guy Wesley Reffitt (49) ble blant annet funnet skyldig i å ha oppholdt seg ulovlig i Kongressen med våpen.

Retten i Washington fant det dessuten bevist at han forsøkte å true sine to barn til ikke å angi ham til politiet. Reffitts 18 år gamle sønn gikk likevel til FBI og vitnet mot faren under rettssaken.

Rettssaken mot Reffitt er den første som har foregått i en føderal domstol i etterkant av Kongress-stormingen, ifølge CNN. Det ventes at utfallet kan bli viktig for andre tilsvarende saker. Straffeutmålingen finner sted i jun