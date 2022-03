Regjeringen forlenger strømstøtten

Dersom den gjennomsnittlige spotprisen for kraft en måned går over 70 øre per kilowattime, bistår staten med støtte til husholdningenes strømkostnad.

Norges kraftsystem er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det aktuelle prisområdet som husholdningen tilhører, som legges til grunn for beregning av eventuell støtte.

Staten vil kompensere halvparten av prisen som overstiger 70 øre per kilowattime for et strømforbruk opp til 5000 kWh per måned. Beløpet som blir kompensert vil være uavhengig av hvilken type strømavtale den enkelte husholdning har.

Eksempler:

For en husholdning i en enebolig som bruker 3280 kilowattimer i desember, kan ordningen bety en støtte på 1025 kroner for denne måneden. For en husholdning som bor i en leilighet og bruker 1336 kilowattimer i desember, kan det bety en støtte på 418 kroner. I regnestykkene er det benyttet en eksempelpris for kraft i Sør-Norge for desember, tilsvarende 120 øre per kilowattime.

Hva støtten faktisk blir avhenger av hvor mye strøm husholdningen bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg i det området man bor.

Kilde: Regjeringen