Ingen får Russlands plass i VM-playoffen – sterke reaksjoner i Sverige

Det bekrefter forbundet i en pressemelding.

Polen skulle ha møtt Russland i semifinalen i playoffen, men går nå direkte til finalen, melder Fifa. Der skal de møte Tsjekkia eller Sverige om en VM-plass.

I Sverige er man ikke begeistret for denne løsningen, ettersom et uthvilt polsk lag venter på semifinalevinneren noen dager etter det som ventelig vil bli en tøff kamp.

– Fifa fattet til slutt riktig beslutning om Russland, men denne avgjørelsen er dessverre «helt uppåt väggarna» (absurd, idiotisk), sier landslagssjef Janne Andersson i en kommentar på Sveriges fotballforbunds nettsted.

– Vi synes det rimelige og mest rettferdige ville vært at Polen fikk ny motstander i semifinalen. Vi forstår at det er et vanskelig puslespill å legge for Fifa, men likevel burde prinsippet om å gi like forutsetninger gjelde. Vi har hele tiden vært innstilt på at vi skal spille to kamper, og det er vi fortsatt, selv om Polen får en fordel i finalen, sier SvFFs generalsekretær Håkan Sjöstrand.

Det er tidligere blitt spekulert på om Norge kunne ta Russlands plass som beste gruppetreer i VM-kvaliken, men slik blir det altså ikke.

Det russiske fotballforbundet (FUR) har anket avgjørelsen om å utestenge dem fra alle internasjonale fotballturneringer. Det opplyste Idrettens voldgiftsrett (CAS) tidligere tirsdag.

UTESTENGT: Artjom Dziuba og co. får ikke spille for en VM-plass. Foto: Jonathan Nackstrand

FUR ber voldgiftsretten om å finne avgjørelsene ugyldige og gjeninnsette alle russiske lag i de ulike turneringene. FUR ber også CAS om å utsette iverksettelsen av utelukkelsene inntil ankene er behandlet, framgår det av pressemeldingen fra voldgiftsretten.

CAS har satt i gang to separate behandlinger av ankene mot Fifa og Uefa og melder at man i løpet av noen dager vil komme med detaljer om den videre saksgangen.

Fifa melder også at Ukrainas playoffkamp mot Skottland blir flyttet til juni. Vinneren møter enten Wales eller Østerrike i den avgjørende playoffkampen.

Wales-Østerrike skal fortsatt spilles i mars.

Ifølge Fifa er de siste avgjørelsene tatt i samråd med Uefa og de berørte fotballforbundene.