Rozalia (98) tordner mot Putin: – Ta til vettet!

Rozalia Choba har snart levd et århundre. Hun er ikke en lettskremt dame, og har tilbrakt ti år av livet sitt i russisk fangeleir for å være frittalende politisk.

Hun har en appell å komme med fra sitt hjem like utenfor Lviv vest i Ukraina:

KVINNEDAGEN: 98 år gamle Rozalia sitter på sofaen sin i Solonka utenfor Lviv. (Photo AFP) Foto: IONUT IORDACHESCU

– Jeg oppfordrer alle til å være snille mot hverandre. Respekter hverandre. Hjelp hverandre. Redd verden litt mer, for hvis man bruker kjernefysiske våpen vil vi miste alle, sier hun til AFP.

Hun snakker med høy klar stemme.

– Ta til vettet, og mest av alt du, Putin. Du startet denne krigen mot Ukraina. Ukraina ga deg brød og fett, og du angrep. Hva vil du ha? Blod? Menneskeblod?

Hun sier hun ikke ønsker noen russisk soldat noe vondt, men ber dem snu.

LANGT LIV: Rozalia Choba viser fram et bilde av seg selv da hun var ung. (Photo: AFP) Foto: CLARA MARCHAUD

– Måtte han reise hjem til Russland uskadd. Jeg vil ikke drepe ham, ingen trenger å drepe noen, sier Rozalia Choba.

– Kommer det en russisk tank, vil jeg si til dem: «Gå bort Satan. Reis hjem. Jeg vil gi dere brød til hjemveien»

HISTORIE: Dokumenter som viser dommen Rozalia fikk i Sovjetunionen i 1947, samt ukrainske dokumenter i 1992 som slår fast at hun er «rehabilitert». (Photo AFP) Foto: CLARA MARCHAUD

AFP møter henne på Kvinnedagen, og sønnen, Miroslav, kommer innom med blomster til henne. Han mener moren er villig til å gå lenger enn det.

– Putin vil ødelegge oss, vi skal aldri gi opp. Vi har respekt og hun vil ta et maskingevær og kjempe for Ukraina, sier han.

BLOMSTER: Sønnen ga Rozalia blomster på kvinnedagen. Foto: AFP

Det er 13 dager siden Russland invaderte Ukraina, og startet krigen. Ifølge Reuters er 150.000 russiske soldater på ukrainsk jord, men de militære linjene går relativt sakte framover.

Minst 474 sivile er drept. USAs forsvarsdepartement anslår at mellom 2000 og 4000 russiske soldater er drept, et tall som legger seg mellom Russlands påstand om 498 og Ukrainas påstand om 12.000.

Vest i Ukraina, hvor Choba bor, er det foreløpig stille, men mange ukrainere flykter.



MINNER: Rozalia viser fram gamle bilder til teamet fra AFP. Foto: AFP

Kvinner og barn reiser, mens menn mellom 18 og 60 er pliktige til å bli igjen å kjempe.

FN anslår tirsdag at over to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen begynte 24. februar. Det er den største flyktningestrømmen i Europa siden andre verdenskrig.