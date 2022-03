Gamerne tror han er en kvinne. Da hagler den grove hetsen

– Fucking cunt. Fucking bitch. Fucking stupid whore.

Slike brutale kommentarer må mange kvinnelige gamere leve med.

– Det kommer ofte de samme kommentarene, som at man er en hore, at man ikke kan spille og må gå tilbake på kjøkkenet, sier gamer Johanna Cederstrøm.

Johanna Cederstrøm. Foto: TV 2

I anledning kvinnedagen 8. mars ville e-sportklubben Apeks rette søkelyset mot hetsen kvinnelige gamere mottar med en kampanje.

Det er nemlig 77 prosent av kvinnelige gamere som opplever seksuell trakassering.

– Først og fremst håper jeg det styrker jenter som spiller. At de vet at de har et lass med jenter bak seg, som støtter dem og er på vei et sted, sier Cederstrøm.

Spilte som kvinne

Esport-profilen Joakim "Jkaem" Myrbostad er Counter-strike-spiller for Apeks, og ville teste ut hvordan det var å spille som kvinne.

Han deltok i et spill under en kvinnelig gamers alias, og med en tilgjort kvinnestemme.

– Er du gamer? er det første spørsmålet han får han har blitt med som en kvinne.

FIKK SJOKK: Esport-spiller Joakim Myrbostad spilte under et kvinnealias. Det fikk han mange negative og hetsende kommentarer på. Foto: Øyvind Brattegard

Kommentarene han fikk med kvinnestemme- og alias var av svært grov karakter.

– Veldig sjokkerende

– Dette var sjukt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg hadde ikke orket å spilt om det var jeg som fikk det, sier han etter han har tatt av seg headsettet.

Han var ikke forberedt på så voldsomme kommentarer.

59 prosent av kvinnelige gamere bruker nemlig mannlige eller kjønnsnøytrale alias for å unngå trakassering, ifølge Apeks.

– Veldig sjokkerende. Jeg er klar over at det foregår hets, og spesielt mot jenter, men at det var på det nivået, var overraskende, sier "Jkaem" til TV 2.