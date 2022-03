I HBO-dokumentaren «Phoenix Rising», åpner Mansons ekskjæreste og skuespiller, Evan Rachel Wood opp om mishandlingen hun påstår musikeren utsatte henne for.

– Jeg var bare så redd og trist

I dokumentaren forteller hun at hun var gravid med Mansons barn i 2011, da hun spilte karakteren Veda Pierce i serien «Mildred Pierce». Selv om hun valgte å ta abort, var ikke dette noe skuespilleren tok lett på, ifølge flere utenlandske medier.

Wood forteller at Manson tok et fly for å være med under inngrepet, men skal ha blitt satt ut av måten han behandlet henne etter at aborten var gjennomført.

– Jeg var bare så redd og trist. Jeg tror åpenbart på kvinners rett til å velge, men det betyr ikke at det ikke var forferdelig, forteller hun i dokumentaren, som Insider har fått innsyn i.

«Phoenix Rising» har premiere på HBO 15. mars.

Evan Rachel Wood fikk sitt gjennombrudd med filmen Thirteen fra 2003 hvor hun ble nominert til en Golden Globe for sin innsats. Foto: DANNY MOLOSHOK

Nektet å bruke kondom

– Det sekundet det var over var han sånn: «Lag middag til meg». Jeg husker jeg tenkte: «Kroppen min har gått gjennom et traume som har ettervirkninger, og han brydde seg ikke», forteller skuespilleren om tiden etter aborten.

Videre i dokumentaren hevder hun at Manson alltid nektet å bruke kondom, og at hun ble presset til å ha sex.

– Han nektet å bruke kondom. Det var veldig mye press rundt sex, og det ville oppstå flere problemer hvis jeg sa nei. Du har ikke tid til å bruke prevensjon når noen bare trenger inn i deg mens du sover, eller hvis de har gitt deg en pille som får deg til å svime av, sier hun videre i dokumentaren.

Mener påstandene er falske

Skuespilleren forteller at hun slet så psykisk etter etter aborten at hun måtte oppsøke et psykisk helsesenter for å få hjelp.

Mansons advokat har tidligere benektet påstandene Wood kommer med mot Manson, som egentlig heter Brian Warner, og mener også at anklagene hun kommer med i denne dokumentaren ikke er sanne.

– Som vi beskrev i søksmålet vårt, kan ingenting som Evan Rachel Wood, Illma Gore eller deres håndplukkede medsammensvorne har sagt om denne saken stoles på, skrev advokat Howard King i en uttalelse til Insider.

– Dette er bare mer av det samme. Men igjen, hva annet kan man forvente av en gruppe som har spredt usannhet etter usannhet om Brian, og til og med gått så langt som å forfalske et FBI-brev for å fremme sine falske påstander?», står det videre.

Mener karrieren hans er ødelagt

NEKTER: Marilyn Manson hevder at anklagene som har kommet mot han om misbruk av flere kvinner, ikke stemmer. Foto: DANNY MOLOSHOK

Manson har blitt beskyldt for mishandlig av flere kvinner, blant annet artisten og kunstneren Illma Gore. Tidligere denne måneden saksøkte Manson Gore og Wood, fordi han mener beskyldningene mot han ikke stemmer og at de har ødelagt karrieren hans.

Han hevder også at Gore og Wood forfalsket et dokument, som fikk det til å se ut som at det pågikk en føderal kriminell etterforskning av han.

Wood har tidligere kommet med flere anklager mot Manson, og har blant annet hevdet at han misbrukte henne da hun var tenåring, noe musikeren benekter. I et innlegg på Instagram i 2021, kalte han påstandene for «forferdelige, forvrengninger av virkeligheten».