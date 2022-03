GOD KVELD NORGE (TV 2): I flere år var Mayoo Indiran flink til å skjule at han begynte å miste håret i ung alder, men nå håper han åpenheten hans kan bidra til å hjelpe andre.

I sosiale medier er «Kompani Lauritzen» deltaker Mayoo Indiran (31) åpen om at han har slitt med arvelig hårtap, eller androgen alopesi, som det heter på fagspråket.

– Det gikk jo litt på selvtilliten og selvfølelsen, forteller Indiran til God kveld Norge.

De aller fleste menn opplever denne formen for hårtap, men tidspunktet for når det starter varierer veldig. Alminnelig hårtap begynner som regel i 30-50-årsalderen, men noen kan oppleve hårtap allerede i 20 årene, ifølge NHI.

ÅPENHET: Mayoo Indiran håper åpenheten hans rundt det at han sliter med arvelig hårtap, kan bidra til å hjelpe andre. Foto: tv 2

Etterlyser mer åpenhet

På grunn av det store hårtapet, valgte derfor realitydeltakeren lenge å sminke hodet sitt, slik at det så ut som han hadde hår på områdene der dette manglet.

– Jeg kunne ikke tillate meg selv å bade på sommeren og sånne ting, for da ble sminken borte. Også måtte jeg alltid ha tilgang til paraply i tilfellet det regnet, for da ville sminken begynne å renne, forteller han videre.

Indiran skulle ønske at det var mer åpenhet rundt dette med tidlig hårtap, og har derfor valgt å snakke høyt om dette selv i sosiale medier.

– Jeg tenker at det kan hjelpe noen andre. Jeg skulle gjerne sett at noen andre hadde gjort det, så jeg hadde kunnet hentet litt styrke fra dem, forteller han.

– Men jeg kan velge å være den personen, og bidra til andre andre unge som har arvelig hårtap skal slippe å ha den samme følelsen, forteller han videre.

Har fått mange fine tilbakemeldinger

Ifølge realitydeltakeren har han fått mange tilbakemeldinger av andre som også sliter med det samme som han.

– Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger. Det er mange som både motiverer meg til å fortsette, og mange som takker meg for at jeg har stått frem med det, forteller Indiran.

– Det er veldig fint å se at andre verdsetter åpenhet og ærlighet, forteller han videre.

– Nå har jeg muligheter jeg ikke har hatt

Indiran fortsatte å sminke hodet sitt helt frem til deltagelsen i «Kompani Lauritzen», men fant fort ut at det ble for problematisk å fortsette med dette.

– Jeg fjernet alt håret den første dagen, men når jeg kom hjem fra programmet, så hadde jeg ikke noe hår igjen å sminke. Da tenkte jeg at dette vil jeg gjøre noe med, forteller han.

Ser man bilder av Indiran nå, ser det på ingen måte ut som at realitydeltakeren sliter med hårtap. Nå avslører han at håret ikke er ekte, men at han har fått en frisør til å lage en såkalt hårdel, som festes på området der han mangler hår.

– Nå kan jeg bytte hårfrisyrer og farge. Nå har jeg muligheter jeg ikke har hatt på mange år, og føler meg plutselig veldig ung igjen, forteller han.

– Jeg kan dusje, trene og gjøre hva som helst med det. Det er skikkelig deilig at det finnes sånne løsninger nå. Takk for teknologiutviklingen, sier han avslutningsvis.