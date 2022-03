Real Madrid-ekspert mener Haaland-saken har snudd: – Brutalt slag

MADRID (TV 2): Ifølge journalisten som er tettest på den spanske storklubben, trodde Real Madrid det var umulig å hente verdens to heteste angripere samme sommer. De siste ukene skal det ha endret seg.

José Felix Díaz tar imot TV 2 i lokalene til Marca, som til tross for at det er en ren sportsavis, er den mest leste avisen i Spania.

Den rutinerte reporteren er sjef for Real Madrid-redaksjonen i avisen. Han har dekket «Los Blancos» i 32 år og er ofte først ute med nyheter om overganger til og fra hovedstadsgiganten.

Til sine over 130.000 følgere på Twitter har han det siste året kommet med hyppige oppdateringer om Kylian Mbappés forventede overgang til Real Madrid.

Men Díaz tror ikke franskmannen blir den eneste unge angrepsstjernen som vil ikle seg de kongehvite fargene til sommeren.

– Ja, ja, ja, svarer han på spørsmål om Real Madrid er i stand til å gjøre den spektakulære dobbeltsigneringen.

Slik har det riktignok ikke alltid vært, mener han.

– Denne situasjonen har gått i bølger. En stund tilbake så Real Madrid på det som umulig. De tvilte på at de kunne betale det nødvendige til agenter og representanter og spillerens lønninger, og konkurrere med de ulike tilbudene, sier Díaz og fortsetter:

– De siste ukene har det endret seg. Nå ser de på det som mulig og gjennomførbart å hente både Mbappé og Haaland.

– Nådestøt

– Jeg mener det ville vært et brutalt slag mot restene av lagene i verden. Klarer de å samle Mbappé og Haaland, spillerne hele verden snakker om, vil det nærmest være et nådestøt for alle andre, sier Marca-journalisten.

Real Madrid har fra før en stjernespiss som, til tross for at han er 34 år gammel, presterer bedre enn noensinne: Karim Benzema har vært lagets viktigste offensive spiller denne sesongen og har kontrakt frem til sommeren 2023.

– Er det plass til både Haaland og Benzema i Real Madrid-troppen neste sesong?

– Benzema har de siste årene vært en av verdens beste spisser. Han er uunnværlig for Real Madrid nå. Men Benzema er superintelligent. Han spilte sammen med Cristiano Ronaldo og klarte å tilpasse seg. Dessuten har han lite tid igjen, kanskje ett år, kanskje tre. Frem til det er jeg sikker på at han kan leve side om side med Haaland og kanskje spille i en posisjon litt lavere i banen, sier Díaz.

I Marca-redaksjonen forventer de at Haaland-saken vil få en avklaring i løpet av de neste ukene.

Kommer med City-stikk

På den lille tapasbaren «El Rincón de Toñin» forbereder den kjente Real Madrid-supporteren Toñin El Torero seg til å ta imot Haaland dersom han skulle velge den spanske hovedstaden som neste destinasjon.

Det risikerer å gi ham vondt i hodet.

Når Real Madrid spiller på hjemmebane, er han alltid på Santiago Bernabéu. Men under bortekampene står han i baren. Og den entusiastiske bareieren feirer hver Real Madrid-scoring med å ta løpefart og nikke en bjelle som henger over baren.

– Mbappé, Haaland, tre-fire scoringer hver kamp, bang, bang, bang … Jeg kommer til å få veldig vondt i hodet, ler han.

STANGER TIL: Toñin El Torero har et helt spesielt rituale hver gang Real Madrid scorer mål mens han står i baren. Foto: Elias Engevik.

Han sender en utfordring i retning Erling Braut Haaland:

– Du er en god spiller. Men hvis du vil bli den beste, må du komme til Real Madrid!

Han ramser opp klubbens storheter: Alfredo di Stéfano, Ferenc Puskás, Fransisco Gento, Luís Figo, Zinédine Zidane, Karim Benzema og Cristiano Ronaldo.

– Tror du Haaland kan få en karriere som Cristiano Ronaldo i Real Madrid?

– Jeg er overbevist om det. Han kan bli den største målscoreren i dette tiåret.

GODT HUMØR: Toñin El Torero har flere titusener av følgere på sosiale medier og har fulgt klubben i over 30 år. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Den andre favoritten til å signere Haaland er Manchester City. Hvorfor skal han velge Real Madrid?

– City er en klubb som er eid av sjeiker med oljepenger. Real Madrid tilhører fansen. Det er det som gjør Real Madrid til verdens største klubb, sier Toñin El Torero.

Onsdag kveld står han på første rad bak målet i den nordlige svingen på Santiago Bernabéu og håper Real Madrid kan slå tilbake etter 0-1-tapet borte mot PSG i den første Champions League-åttedelsfinalen.

