«Truls á la Hellstrøms Bistro» har fått inn 1500 henvendelser på fire timer

Tirsdag morgen ble det kjent at duoen Truls Svendsen (49) og Eyvind Hellstrøm (73) skal åpne en pop-up bistro gjennom TV 2-serien «Truls á la Hellstrøms Bistro».

I ti episoder skal makkerne stå for alt fra tilberedning av mat til underholdning.

Og det blir selvsagt ingen bistro uten gjester – etter at TV 2 la ut utlysningen om gjester i bistroen, har responsen vært stor.

Svendsen er henrykt over interessen for å besøke spisestedet.

– De fire første timene etter at vi gikk ut med linken i dag, så har vi mottatt 1500 henvendelser fra folk som vil komme å spise hos oss, opplyser han overfor TV 2 .

BISTRO: Radarparet Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm starter opp bistro i TV 2-programmet «Truls á la Hellstrøms Bistro». Foto: Per Christian Lindh / TV 2

– Vi hadde jo håpet at mange ville komme og spise, men det trøkket vi ser nå er over all forventning. Det er selvfølgelig utrolig koselig, men skaper også en kjempefallhøyde for oss!, fortsetter han.

Komikeren uttrykker videre at de beklageligvis ikke får plass til alle i bistroen, men at de skal gjøre sitt ytterste for å gi de som får bord en god opplevelse.

Det er fremdeles mulighet for å melde seg på som gjest. Påmeldingsskjema finner du HER.

«Truls á la Hellstrøms Bistro» åpner i Oslo 29. mars, men holder kun åpent i en begrenset periode, frem til 30. april.

«Truls á la Hellstrøms Bistro» har premiere på TV 2 høsten 2022.