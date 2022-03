Oberstløytnant: – Langt unna en løsning

I et intervju med den amerikanske kringkasteren ABC gjør Ukrainas president Zelenskyj det samtidig klart at han ikke vil gi etter for russiske krav om uavhengighet for Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina, eller russisk styre på Krim.

– Jeg er klar for dialog, men vi er ikke klare for å kapitulere, sier Zelenskyj i intervjuet.

Skal mye til

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen sier at realiteten på bakken tyder på at partene er langt unna en løsning.

– Hvis man leser det Zeleskyj sa om Krim og Donbas var det ikke et alternativ å forhandle om statusen på områdene, men hvordan folk skulle leve der. Dette tyder på alt annet enn overgivelse, sier Karlsen.

Karlsen påpeker at begge landene fremdeles har tydelige mål. Ukraina vil fremdeles beholde kontrollen over eget land, og Russlands mål er å ta deler av, eller hele, Ukraina.

– Det skal mye til før partene går inn i forhandlinger. Da tror jeg et av landene må være veldig nære å oppnå målet sitt, og slik er ikke situasjonen nå, sier Karlsen.

Ber om direkte forhandlinger

I intervjuet med ABC ber Zelenskyj Russlands president Vladimir Putin om direkte forhandlinger.

– Det som trengs er at president Putin begynner å snakke, starter dialogen, istedenfor å leve i en informasjonsboble uten oksygen, sier han.

Representanter fra de to landene har møtt hverandre tre ganger tidligere, men uten å ha klart å komme fram til en løsning på konflikten.