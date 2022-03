Zelenskyj: – Vi skal slåss til siste slutt

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til det britiske parlamentet via videolink tirsdag. Zelenskyj ble møtt av stående applaus da han ble introdusert av speaker Lindsay Hoyle.

– Vi skal ikke gi opp og vi skal ikke tape. Vi skal kjempe til siste slutt. Ved sjøen og i lufta skal vi kjempe for landet vårt, sa Zelenskyj ifølge Sky News. Med det trakk han parallellen til Winston Churchills berømte tale til det samme huset i 1940.

Beskrev krigens første dager

Zelenskyj sammenlignet Ukrainas kamp nå med Storbrtiannias kamper under den andre verdenskrig og ga en detaljert gjennomgang av krigens 13 første dager.

– Klokken fire en morgen våknet vi av missiler. Alle våknet. Folk, barn, hele Ukraina, og siden har vi ikke sovet. Vi har kjempet for landet vårt, sa han i den historiske talen.

– Russland krevde at vi skulle legge ned våpnene, men vi fortsatte å kjempe, sier Zelenskyj.

Han siterte også William Shakespeare og sa at spørsmålet for Ukraina er «å være eller ikke være - og at svaret definitivt er ja - å være.

Skuffet over Nato

Videre ba han Storbritannia om sterkere reaksjoner mot Russland. Han nevnte Russlands angrep på Europas største kjernefysiske kraftverk, og at Nato-møtene ikke har gått som Ukraina har håpet.

Preisdenten har de siste dagene og timene kritisert Vesten for brutte løfter om å beskytte Ukraina fra russiske angrep. Han ønsker at Storbritannia skal se på Russland som et terrorvelde.

– Vær så snill å gjør det som er nødvendig, avsluttet Zelenskyj som mottok stående applaus nok en gang.

Zelenskyj talte til EU-parlamentet via videolink i forrige uke og gjorde sterkt inntrykk på tilhørerne som ga ham stående applaus.

Statsminister Boris Johnson har tirsdag tatt imot statsministrene fra Polen, Tsjekkia, Ungarn og Slovakia. Møtene er del av en plan på seks punkter som Johnsons kontor la fram lørdag, der formålet er å sikre at Putins invasjon av Ukraina feiler.

Storbritannia har lovet Ukraina 100 millioner euro i bistandsmidler, men mange har kritisert den britiske regjeringen for å ikke være offensive nok for å hjelpe med å ta imot den enorme flyktningestrømmen fra landet.