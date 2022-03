– Tror de vinner Champions League i løpet av hans tid

Se Barcelona - Osasuna på TV 2 Sport Premium 2 og Play i kveld fra kl. 20.30!

Det er for tiden en følelse av håp rundt Barcelona.

Etter 2-1-seieren mot Elche forrige helg, ligger katalanerne på tredjeplass i LaLiga, og har nå gått elleve kamper på rad uten tap i hjemlig serie – med kun ett nederlag siden oktober.

Ikke minst er de laget som har tatt flest poeng i LaLiga siden årsskiftet. Under Xavi Hernández sin ledelse, har «Blaugrana» nærmest sett ut som et nytt lag.

Skrur vi tiden tilbake kun noen måneder, så det derimot helt annerledes ut.

Høsten 2021 var en ordentlig mørketid for Barcelona under daværende manager Ronald Koeman. De begynte sesongen med en 4-2-seier over Real Sociedad, men så kun fire seiere på sine neste ti kamper, inkludert 3-0-tap mot både Bayern München og Benfica i gruppespillet i Champions League.

Innenlands så det ikke stort bedre ut. De blårøde ble blant annet beseiret 2-0 mot et Atlético Madrid som har imponert få denne sesongen, og tapte sin tredje El Clásico på rad – noe de ikke hadde gjort siden 1936.

I etterkant av nok et nederlag, denne gang 1-0 mot Rayo Vallecano, ble Koeman sparket av klubben 28. oktober. Ved sparkingen lå klubben på en svært skuffende tiendeplass.

Inn kom klubbikonet Xavi Hernández, kun en uke senere. Den tidligere midtbanegeneralen ble møtt med stor skepsis da han returnerte til barndomsklubben. Med sin eneste trenererfaring oppsamlet i Qatar, ruvet tvilene over ham: var dette virkelig mannen kapabel til å bringe Barcelona tilbake til sine legendariske høyder?

RETT MAN?: Flere var tvilsomme til Xavi-ansettelsen i november. Foto: PABLO MORANO

TV 2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg, var blant dem som var skeptiske til ansettelsen.

– Jeg var litt avventende, og veldig spent på om de hadde brent Xavi for tidlig. Det var et lag i sportslig og økonomisk krise, et lag som ikke fungerte. Det var kaos både hos ledelsen og i det sportslige. Jeg var redd for at de «brukte ham opp» i en vanskelig periode, og at det var sjansen man fikk med Xavi som trener, sier fotballeksperten.

– Det var min bekymring. Det er fryktelig vanskelig å vite hvordan overgangen fra Qatar til et av de største lagene i verden skal gå. Det var et stort steg, legger hun til.

Blaugrana-talsperson, Jørgen Rørstad. Foto: Twitter

Jørgen Rørstad, talsperson for den norske supporterklubben Blaugrana, var på sin side positiv til Xavi som trener fra dag én, og påpeker at det lenge lå i kortene at 42-åringen skulle overta.

– Jeg hadde troen. Det var jo veldig forberedt at han skulle ta over på et tidspunkt uansett. Tidligere holdt han tilbake fordi han ikke var klar, noe som vitner om en veldig moden type. Men nå sa han selv at tiden var inne for at Barcelona trengte hans hjelp. Det hadde vært noen tyngre år, men det føltes veldig riktig at han skulle snu trenden, sier Rørstad til TV 2.

Etter den dystre avslutningen på Ronald Koemans opphold i Barcelona, har Xavi på et vis klart å blåse liv i et tidligere nedslått lag. Mannskapet hans nyter svært god form i 2022.

Berg påpeker flere klare forskjeller i spanjolens tilnærming i forhold til nederlenderen.

– Det har blitt en mye klarere identitet og spillestil. Først og fremst ser det ut som at de har det gøy og at selvtilliten er tilbake. Mønstrene er mye mer gjenkjennelige fra kamp til kamp, og det flyter mye bedre. De ser ut som et kollektiv, og det gjorde de ikke på det verste under Koeman.

SKUFFET: Ronald Koemans Barcelona så sjeldent gode ut mot slutten av hans opphold. Foto: Pablo Morano

– Han er veldig nøye på å implementere sin måte å spille fotball på. Han er ekstremt opptatt av detaljer og overlater ingenting til tilfeldighetene. På toppen av det hele er han veldig sulten på å snu skuta, lyder det fra Rørstad.

Med en 4-2-seier mot Napoli i Europa League, har Barcelona seilet opp som en klar utfordrer til å vinne mesterskapet. Til tross for starten som la opp til en grusom resterende sesong, ser det plutselig ikke fullt så ille ut.

Til tross for en mager og målløs forestilling mot Galatasaray i midtukens 16-delsfinale, er Barcelona fortsatt oddsfavoritter til å gå hele veien i mesterskapet.

Berg setter pengene på europeisk medalje.

– I Europa League er det mange gode lag, men det å slå ut et lag som Napoli er veldig imponerende. Det er et skritt i riktig retning, og de er selvfølgelig favoritter til å vinne.

– Tror de vinner Champions League

Rørstad sier seg enig, og tar det ett steg lenger – han spår at Barcelona med Xavi som lokfører kan løfte det gjeveste trofeet i Europa om noen år.

– Kan det bli en ny storhetstid under Xavi?

– Det spørs hvordan man definerer storhetstid. Jeg er helt sikker på at de er med og kjemper om LaLiga neste sesong, og tror også at de kan bite fra seg i Champions League. Jeg tror de vinner Champions League i løpet av hans tid. Så får man vurdere da om det er en ny storhetstid.

Storhetstid eller ikke, ser Barcelona for tiden meget gode ut. For bare noen måneder siden virket en topp tre-avslutning utenkelig, og håpet om europeisk prestisje lever nå i beste velgående.

Det er riktignok ikke på det samme nivået supporterne har blitt bortskjemt med i det 21. århundre, men som det eldgamle ordtaket lyder, ble ikke Rom bygget på en dag.

Mot Osasuna kan Xavi og co. fortsette den bunnsolide formen deres, og forlenge kamper uten tap til 12.

Osasuna – som forrige helg leverte en knallsterk seier mot høytflyvende Villarreal – blir ingen lett match på Camp Nou. Xavi har uansett innpodet selvtillit og fryktløshet i et ungt og svært lovende lag, noe han vil håpe på å se igjen i kveld.

