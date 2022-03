Fikk «freak-skade» på trening. Nå må profilen legge opp

– Det har ligget i kortene ganske lenge fordi nakkeskaden jeg fikk var alvorlig, sier 33-åringen til TV 2.

Skaden oppstod på trening i september under bisarre omstendigheter.

Amankwah hadde spilt kamp tre dager i forveien og følte seg helt fin. På trening kastet han seg inn for å blokkere et skudd. Ballen gikk forbi ham, før returen traff ham igjen i bakhodet.

Da hadde han ikke spent nakken som han vanligvis gjør i dueller.

– Jeg fikk en sleng på hodet. Det var akkurat som om noe smalt i nakken. Det gjorde intenst vondt, og jeg klarte nesten ikke å komme meg av banen, forteller han.

– Så var det fire måneder med sinnssyke nervesmerter med utstråling i skuldrene. Det viste seg at det var full prolaps og at ryggmargen var i klem, fortsetter han.

LIKE FØR: Tre dager etter denne kampen mot Vålerenga pådro Yaw Amankwah seg skaden som skulle vise seg å bli slutten på fotballkarrieren. Foto: Javad Parsa

– «Freak accident»

Bergenseren startet karrieren i den lokale klubben Fana. Siden har han spilt for Brann, Alta, Sandefjord, danske Hobro, Tønsberg og senest Stabæk.

Da Andreas Hanche-Olsen ble solgt til Gent høsten 2020, tok han over kapteinsbindet i bærumsklubben. Han er på sett og vis glad for at skaden kom på dette stadiet av karrieren.

– Jeg tenker at det var en «freak accident». Tenk hvis det hadde skjedd da jeg var 21 år. Da hadde jo livet og alt vært helt mørkt, påpeker han.

Amankwah måtte operere to ganger. Den andre fordi han fikk infeksjon etter den første operasjonen. På konsultasjon hos legen i januar fikk han tydelig beskjed om at det medførte altfor stor risiko å fortsette fotballkarrieren.

På bedringens vei

Nå merker han mindre og mindre til skaden.

– Det som sitter mest igjen, er at jeg har fått nedsatt bevegelighet. Hadde noen kommet på et bueløp over skulderen min, hadde jeg ikke fått det med meg, humrer han.

De siste ukene har tilhengere av engelsk fotball sett ham som gjest i TV 2s Premier League-studio. Der skal han også være under runden torsdag kveld.

– Jeg ser utrolig mørkt på fotballfremtiden, men veldig lyst på fremtiden generelt. Jeg har mange jern i ilden, sier Amankwah.