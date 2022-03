Får knusende beskjed: – Du må lære å tøyle deg

I disse dager har 14 kjente fjes inntatt Setnesmoen leir i Åndalsnes i seerfavoritten Kompani Lauritzen.

I regi av oberst Dag Otto Lauritzen (65), major Kristian Ødegård (47) og resten av befalet, har rekruttene hittil vært gjennom flere krevende fysiske og psykiske øvelser, deriblant tårnhopp og hinderløype. I tillegg har deltakerne også fått en oppstrammer i orden og militær disiplin.

Skjelbæk kommer med en bekjennelse om fenriken

Hard tilbakemelding

I onsdagens program får rekruttene sin første tilbakemelding i militært forhold, der de blir vurdert på grunnlag av evnen til å innordne seg til det militære regimet, samt i hvilken grad de viser lagånd, omsorg, viljestyrke og gode holdninger i alt de gjør.

Aspirantene vurderes på en karakterskala fra «under norm» til «over norm». Disse karakterene blir omgjort til minus- eller plusspoeng på deres sammenlagte score.

Det viser seg å ikke gå veien for alle.

Når artist Daniel Kvammen (33) møter kaptein John Hammersmark og fenrik Geir Aker ved bordet, får han en nedslående beskjed.

– Du er i opposisjon til autoritet jevnt og trutt. Du synes åpenbart at det vi driver med her er kjedelig. Du er en hissigpropp som må lære å tøyle deg selv, mener kapteinen.

Se Kvammen motta den nedslående vurderingen i videoen øverst i saken.

HARD DOM: Kaptein John Hammersmark (t.v.) og fenrik Geir Aker vurderer Kvammen til «litt under norm». Foto: Skjermdump / TV 2

33-åringen blir således vurdert til «litt under norm» av befalet, og mottar to minuspoeng.

– Om den tilbakemeldingen irriterer deg eller motiverer deg – valget er ditt, legger fenriken til.

En taus Kvammen møter de andre rekruttene utenfor en av leirbygningene, og er tydelig preget og skuffet over tilbakemeldingen fra befalet.

TILBAKEMELDING: Kompani Lauritzen-rekrutt Daniel Kvammen mottar tøff kritikk av befalet i onsdagens program. Foto: TV 2

– Får ikke gjort noe med det, sier han, før han trekker seg vekk fra gruppen.

– Skuffet og lei meg

Overfor TV 2 innrømmer Kvammen at det var tøft å motta beskjeden.

– Det er klart det var hardt. Der og da ble jeg veldig skuffet og lei meg, men nå som jeg har det på avstand ser jeg jo at jeg hadde litt problemer med autoritet i starten av rekruttperioden, sier han.

Videre forklarer 33-åringen at det ikke var like lett å holde seg i skinnet etter lange, utmattende dager.

– Jeg ga virkelig alt jeg hadde fra dag én, og hadde stort fokus på de fysiske oppgavene. Som helt utmattet rekrutt er det lett å slippe ned garden inne på kasernen. Når man er tappet helt for energi er ikke det sure trynet til fenriken det mest inspirerende å møte på. Da er det jo fort gjort at man blir litt irritert, og ikke oppfører seg som den helt perfekte aspirant. Plutselig står man jo der med «under norm». Surt, men helt sikkert fortjent.

Fenrik satt ut av stringtruse-spørsmål

Da den velmente kritikken hadde sunket mer inn, bestemte Kvammen seg for å ta seg selv i nakken.

– Kapteinen er jo helt enestående på å dra folk ut av sin egen ræv, meg inkludert. Så jeg tok alt han sa på ramme alvor, prøvde å dedikere meg til det helhetlige systemet, ikke bare de fysiske oppgavene. Strake veien mot å bli den beste versjonen av meg selv, sier han.

