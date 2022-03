– Jeg vil aldri se Putin sette en fot i landet vårt

VINNIJTSJA, UKRAINA (TV 2) I Ukraina melder nå mennesker i alle aldre seg til tjeneste. De har kastet det de har i hendene, og tar del i en gigantisk dugnad, som de håper skal sørge for at landet deres vinner krigen mot den militære supermakten Russland.

Gnistregnet spruter rundt i lokalet. Metallstenger kuttes og bøyes. Et gammelt fabrikklokale har bitt vekket til live igjen, og er fullt av arbeidere som er dypt konsentrert om oppgavene de har fått tildelt.

Vil stoppe russerne

Viktor er snekker. Hans spesialitet er dører, vinduer og trapper. Men nå har Viktor lagt bort både hammer og sag.

– Ingen trenger dører nå. Så jeg hjelper til med å lage noe som kan hjelpe oss med å stoppe den russiske hæren, sier han til TV 2.

ALT FOR UKRAINA: Nå handler arbeidsdagene kun om å hjelpe det ukrainske forsvaret så godt og rask som mulig. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

I det Viktor akkurat har tent seg en røyk utenfor, skvetter hunden hans til. Flyalarmen går. Men Viktor lar ikke alarmen spolere røykepausen, for dem er det få av. Alle vi møter her har liten tid å miste.

De frykter russerne kan komme hit når som helst, og da må alt være klart. Inne i lokalet viser han TV 2 hva han lager.

«PIGGSVIN»: Med disse piggene håper arbeiderene å punktere Putin. De skal visstnok fungere veldig bra mot militære kjøretøy på hjul. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg bøyer metallstenger. Etterpå blir delene sveiset sammen. Så festes de på en lenke for å punktere og stanse russiske kjøretøy. Det hjelper virkelig med å ødelegge militære kjøretøy med hjul. Alle som kjører er redde for disse, forteller Viktor.

Grønne stoffbiter mot Putin

På et annet sted i byen Vinnijtsja er det også full aktivitet. Utenfor og inni et bygg der det tidligere var et ungdomshus, er det hundrevis av mennesker i full aktivitet.



TV 2 blir med inn, og ned i kjelleren. Der er det som en maurtue. Folk i alle aldre er travelt opptatt. Vi går bort til en eldre dame, som sitter og klipper opp gamle stoffbiter i smale strimler.

BESTEMØDRE MOT PUTIN: Pensjonistene Nela og Lena klipper strimler av jordfargede stoffbiter i timesvis. De ønsker å bidra der de kan, for å bevare Ukrainas frihet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg lager kamuflasjenett, sier 71 år gamle Lena til oss og smiler fornøyd. Snart gråter hun.

De grønne og brune stoffbitene i hun klipper blir hentet, og like bortenfor knyttes de fast på et stort stykke netting.

– Vi lager disse nettene sånn at de skal minne om gress og naturen. Vi håper de vil beskytte soldatene våre, forteller Viktoria.

DUGNAD FOR UKRAINA: Viktoria har byttet ut skolebøkene med kamuflasjeproduksjon. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Vanligvis er hun student, men ingen her studerer eller går på skole etter at krigen brøt ut natt til torsdag 24. februar.

– Kan ikke sitte stille

Svært mange av de TV 2 møter i kjelleren har familiemedlemmer som kjemper mot russerne ved frontlinjene.

– Vi kan ikke sitte stille og ikke gjøre noen ting. Spesielt i disse tider når våre soldater kjemper for sitt og våre liv. Faren min kjemper nå ved fronten sør i landet, og beskytter oss, forteller Viktoria.

Hun og flere studievenner har lukket bøkene. De har meldt seg som frivillige og hjelper til med det som trengs. Som alle andre her.

Kosmetologen Alona er en av de som koordinerer arbeidet her. Hun er rørt over hvor mange som melder seg til tjeneste.

ALLE HJELPER TIL: Byen Vinnijtsja har ennå ikke blitt angrepet av russiske styrker. Kosmetologen Alona (25) koordinerer de frivillige her. Snart kommer et nytt vaktlag for å fortsette dugnaden i kjelleren på ungdomshuset. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Helt ærlig, så holder jeg på å begynne og gråte. Her kan du se hvorfor landet vårt ikke kan overvinnes. Folket vårt står sammen for hverandre. Folk er klar for å hjelpe, folk er klar for å holde landet vårt sammen som en enhet. Ukraina kommer til å vinne. Hundre prosent sikkert.

– Alle ukrainere må ta del i krigen

Det er ikke mange som driver med det de gjorde før krigen brøt ut. Alle her nede i kjelleren ønsker å gjøre det de kan for å sørge for at Ukraina skal gå seirenende ut av konflikten. Viktoria er krystallklar på hva som er viktig:

VIL VÆRE TIL NYTTE: Venninnene Viktora (19) og Jaroslava (18) synes det er meningsfylt å bidra for soldatene som forsvarer landet deres. Jaroslava forteller at dugnaden hjelper henne med å ikke fylles med hat. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

– Vi er i krig. Og hver enkelt ukrainer må ta del i den. Det er ikke nå vi skal gjemme oss. Det er ikke tiden for å få panikk eller å tenke på seg selv.



– Nå er tiden inne for å stå sammen og kjempe for Ukraina. Vi må hjelpe til med det hver og enkelt kan, sier hun.

Det Viktoria forteller, og det som skjer her i byen, er ikke unikt for Vinnitsja. På reise gjennom et Ukraina i krig, har TV 2s team sett samme enorme dugnadsånden i flere byer. Da sjokket over å ha blitt angrepet av Russland la seg, vokste den ukrainske kampviljen frem.

REDD: Lena (71) tørker tårer. Etter frigjøring fra Sovjetunionen og to revolusjoner kan nå utviklingen mot demokrati og frihet plutselig reverseres for Ukraina. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Frykter okkupasjon

Lena, 71-åringen med stoffbitene, tørker vekk tårer med hånden. Hun er fortvilet og opprørt når hun snakker om den russiske okkupasjon som kan komme hvis Ukraina taper krigen.

– Jeg har bare et ønske, det er å beskytte moderlandet mitt, friheten vår, uavhengigheten og det demokratiske Ukraina. Jeg vil aldri se Putin sette en fot i landet vårt, sier hun.