Mads Hansen slutter som «Farmen»-programleder

Tidligere fotballspilleren og VGTV-profil Mads Hansen (38) bekrefter til TV2.no at han er ferdig som programleder for det populære reality-programmet «Farmen».

– Jeg har storkost meg med å lage programmet, og jobbet med flinke folk det har vært skikkelig gøy å jobbe med, sier han til TV2.no.

Hva Hansen skal gjøre videre, er han dog kryptisk om.

– Jeg måtte velge mellom prosjekter. Det var et skikkelig vanskelig valg, men jeg gleder meg til å hoppe ut i noe nytt, sier han.

Hansen er takknemlig for all lærdom han har tatt med seg, i løpet av de to årene han har vært programleder for Farmen.

Nye prosjekter

Programredaktør Kathrine Haldorsen bekrefter overfor TV2.no at Hansen er ferdig som programleder.

– Det stemmer at Mads Hansen ikke blir programleder for høstens «Farmen»-sesong. Han skal over i nye og spennende prosjekter for TV 2, som vi gleder oss til å fortelle mer om etter hvert. Mads er en viktig profil for TV 2, også fremover, sier Haldorsen.

Overtok i 2020

I 2020 overtok han stafettpinnen, etter Gaute Grøtte Grav (42) hadde ledet programmet i 13 sesonger.

Da Hansen trådde inn i programleder-jobben i 2020 beskrev han rollen som en av de mest prestisjefylte TV-jobbene i Norge. Programlederrollen ønsket han å forme etter sin egen væremåte.

– De som hater det, får la være å se på. Så håper jeg at de fleste fortsetter å se på, for jeg tror og håper at dette blir bra, sa han, tilbake i 2020.

Den tidligere fotballspilleren la opp i 2018. Både før og etter fotballkarrieren har han jobbet mye med TV. Hansen er særlig kjent som VGTV-profil i programmet «Spårtsklubben», sammen med Ida Fladen (36), Erik Follestad (32) og Jon Martin Henriksen (31).

Vil du være med på nesten sesong av Farmen? Meld deg på HER.