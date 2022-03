Over to millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden krigen startet for snaue to uker siden. FNs høykommissær Filippo Grandi mener ingen bør stoppes fra å søke sikkerhet på tvers av grenser.

Flyktningstrømmen fra Ukraina omtales som den raskest voksende flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig.

Over to millioner mennesker har så langt flyktet landet etter at Russland startet en fullskala invasjon av Ukraina torsdag 24. februar, ifølge ferske tall fra FN.

– Farten på denne flyktningstrømmen er svært skremmende. Europa må nå som et minimum skalere opp og forberede seg på å motta fire millioner flyktninger, og det er en stor jobb, sier FNs høykommisær for flyktninger Filippo Grandi til

TV 2.

– Til sammenligning har omtrent seks millioner lagt på flukt som følge av konflikten i Syria, men dette er gjennom åtte år med krig. Det har kun gått to uker av denne krigen, og flyktningstrømmen er allerede så stor.

I NORGE: FNs høykommisær Filippo Grandi var tirsdag i Norge etter flere besøk nær Ukrainas grenser i forbindelse med den eskalerende flyktningkrisen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hvor mange som kommer til å måtte legge på flukt totalt er usikkert.

– Jeg har ikke tall på hvor mange vi kan forvente utover disse fire millionene. Men jeg vet at det kommer til å komme langt flere om denne krigen fortsetter, sier Grandi.

Mener papirløse bør få søke tilflukt

De som flykter i første omgang er stort sett mennesker med ressurser og kontakter, ifølge Grandi. I flere av tilfellene har de bekjente eller familie i landene de flykter til.

Om situasjonen utvikler seg kommer også antall papirløse som drives på flukt til å øke, sier han.

– Ingen bør stoppes fra å søke sikkerhet på tvers av grenser. Alle bør få slippe inn, med eller uten ID. Man bør absolutt forsøke å hente inn noe form for identifikasjon, men i en nødsituasjon som dette bør alle kunne få komme inn.

Han legger til at vi kan forvente oss at den neste gruppen med flykninger er mennesker med færre ressurser og kontakter. De vil være enda mer sårbare.

FLUKT: Togpersonell hjelper en kvinne med å bære hennes barn i forbindelse med flukten til Polen. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

Kan bli straffeforfulgt

Ukrainske flyktninger kan søke beskyttelse i Norge, med eller uten pass. Flyktninger som ikke har tilstrekkelig med identifikasjonsdokumenter må melde seg til politiet for registrering med en gang.

Til nå har over 700 ukrainske flyktninger ankommet det nasjonale mottakssenteret i Råde. Som følge av den pågående krigen i Ukraina har flere frivillige tatt seg til grensene for å hente flyktninger til Norge.

Men de som frakter flyktninger uten ID kan etter norsk lov bli siktet for menneskesmugling, ifølge UDI.

– Jeg setter veldig stor pris på at folk vil hjelpe, men da er det viktig at man tar på seg det ansvaret. Det er dessverre noen som utnytter situasjonen, som kanskje ikke er flyktninger. Det er et stort ansvar å vite hvem man tar med seg, og det er viktig at Norge har kontroll på hvem som kommer til landet, sa justisminister Emilie Enger Mehl til TV 2 i et tidligere intervju.



FNs høykommissæren er også imponert over solidariteten, men advarer mot at frivillige tar saken i egne hender.

– Solidariteten som har oppstått etter krigen brøt ut i Ukraina er fantastisk, men jeg råder ikke folk til å hente flyktninger i personlige biler og busser. Det kan skape problemet i ettertid, og det finnes organiserte løsninger for dette, sier Grandi.

Vanskelig å være vitne til

Grandi kom direkte til Norge etter et besøk i Romania, Moldova og Polen. Sistnevnte opplyser at 1,2 millioner har flyktet til dem.

Han har jobbet med flyktninger i 40 år, men blir blank i øynene når han snakker om sitt personlige møte med flyktninger på grensen til Ukraina.

– Det er en rystende situasjon. Det vanskeligste var nok å være vitne til alle barn og kvinner som måtte si farvel til sine fedre, brødre og ektefeller. De vet ikke om de kommer til å sees igjen, forteller Grandi.

– Jeg blir emosjonell av å snakke om det. Det er et øyeblikksbilde av tragedien som foregår foran øynene på oss.

STOR PÅGANG: Over en million flyktninger har ankommet Polen. Foto: Aage Aune / TV 2

Likevel understreker han at vi ikke må glemme de andre humanitære krisene som pågår.

– Det er mange andre humanitære kriser. Tenk bare på Syria, Jemen, Afghanistan og Etiopia, og nå nevner jeg bare noen av de mest kjente krisene. Det er svært viktig at vi ikke glemmer disse, selv om vi må respondere på krigen i Ukraina.

Takker Norge

Tirsdag ble det kjent at Norge gir 250 millioner kroner til FNs arbeid for flyktninger i Ukrainas naboland.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kunngjorde det norske bidraget da Filippo Grandi besøkte Norge tirsdag.

– Vi kan stå overfor den største humanitære katastrofen i Europa siden andre verdenskrig. I denne krisen skal Norge støtte og vise solidaritet med mennesker på flukt fra Ukraina. Vi skal også bistå nabolandene, sa utenriksministeren.

Grandi takker Norge for samarbeidet og det generøse bidraget.

– Norge er en svært viktig støttespiller og bidragsyter. Det vil jeg takke for. Samtidig er Norge en fleksibel donor, noe som er ekstra viktig når humanitære kriser oppstår. Det håper jeg landet vil fortsette med fremover.