Trekker seg fra TV3-programmet: – Håper jeg får en ny mulighet

Stoffskifteproblemene til Linda Johansen (54) gjorde at hun til slutt måtte trekke seg fra «Camp Kulinaris».

I tirsdagens episode av «Camp Kulinaris» måtte Linda Johansen kaste inn håndkleet, etter at hun i flere episoder har slitt med sykdom.

– Jeg gikk jo for gull! Jeg ville vinne, bli en super kokk og få ny venner. Nye venner fikk jeg, men det ble ikke pallplass denne gangen, sier Johansen til God kveld Norge.

LAG: Christopher Mørch Husby (33) har vært på lag med Johansen begge gangene hun har måtte trekke seg fra en konkurranse. Foto: TV 3

Stoffskifte

Det er to uker siden Johansen for første gang måtte bryte innspillingen på grunn av problemer med stoffskiftet sitt.

Den gang fikk hun lov til å stå over en dag med innspilling, for å fortsette da hun ble friskere.

I tirsdagens episode fikk hun for andre gang de samme problemene med stoffskiftet, og måtte igjen stå over en produksjonsdag. Hun skjønte problemene ikke gikk over, og valgte dermed å trekke seg.

– Jeg håper at jeg kanskje får en ny mulighet senere til å bevise at jeg kan kjempe helt til finalen.

VENNER: Johansen er takknemlig for alle vennskap hun har dannet under innspillingen. Foto: TV 3

Fornøyd med innsatsen

Johansen har imponert flere ganger i kokkeprogrammet. Hun ble valgt til å være restaurantsjef i forrige uke, noe som betyr at hun har hovedansvar for serveringen på luksusrestauranten i Portør.

Det endte med at hun fikk serveringen godkjent, og fikk mange lovord av programleder og kjendiskokk Kjartan Skjelde.

Likevel er det ikke nødvendigvis Skjeldes ros hun er ute etter. Hun er vel så glad for at familien setter pris på de nye egenskapene på kjøkkenet.

– Gutta i huset mener jeg har blitt litt flinkere på kjøkkenet, og det er jeg fornøyd med.