7. mars, Lviv, Ukraina.

Krigsdagbok fra Ukraina. Dag 12.

Når man har gjort noe galt, er det som regel bare to utveier:

Å legge seg flat og be om unnskyldning, eller lage et forsvar for sine handlinger:

«Jeg vet det var galt, men jeg var nødt fordi ...»

Vladimir Putin vet han har gjort, og gjør noe galt. Det å gå til uprovosert krig mot et annet land er blant annet i strid med FN-pakten; verdens grunnlov, så og si.

De røde feltene er områder hvor russiske styrker har kontroll. Foto: Grafikk: TV 2

Denne lovens mest åpenbare mangel, er at den ikke åpner for noen straff.

I alle fall ikke så lenge lovbryteren er en av dommerne, slik Russland kan sies å være med sin vetorett i Sikkerhetsrådet.

Men Putin merker nå konsekvensene på andre måter, ved at de vestlige lands sanksjoner sakte legger Russlands økonomi i ruiner.

En klokere mann ville kanskje snudd i tide, men Putin stevner på.

Her fins tydeligvis ingen vei tilbake.

Da gjelder det å finne et forsvar. Noe som kan rettferdiggjøre udåden i øynene til det russiske folk, og kanskje hos noen lettlurte sjeler i andre land.

Det første som kom fra Moskva, var noe sånt som dette:

Ukraina truet Russland, siden landet kanskje kunne bli NATO-medlem. Dessuten var det styrt av nynazister, hadde Putin fått for seg.

Ingen av delene stemte. Et NATO-medlemskap lå i beste fall flere år frem i tid. Og før Russland invaderte, var det heller ikke gitt at et flertall av ukrainerne ville støttet en slik søknad.

Når det gjaldt nazistene, er det ingenting som tyder på at Ukraina har særlig flere av dem enn Russland selv.

President Volodymyr Zelenskyj er i alle fall ikke nazist. Han er av jødisk avstamning og ble valgt av folket under et fritt og rettferdig valg i 2019.

Putin har stengt ned uavhengige medier og blokkert Facebook. Foto: Sputnik

Verden har avvist Putins forklaringer og det har etter alt å dømme også en del russere.

For nå jobbes det med med nye.

Tydeligvis har Kremls strateger måttet grave dypt i bunken, for nå fremmes påstander som minner mistenkelig om USAs påskudd for å invadere Irak i 2003:

Ukraina driver angivelig og utvikler masseødeleggelsesvåpen, intet mindre.

Et hemmelig atomvåpenprogram støttet av USA var under utvikling, får russiske TV-seere høre.

Og ikke bare det.

Den russiske forsvarsledelsen hevder de har funnet laboratorier der ukrainerne drev utvikling av biologiske stridsmidler; Pest, miltbrann og kolera i pulverform var noen av de skrekkelige tingene Russland kunne bli rammet av.

Og dessuten, drev nazister på med etnisk rensing.

Det var klart at Russland måtte gå til aksjon

Felles for alle de russiske påskuddene så langt, er at de ikke har noen rot i virkeligheten. Derfor kommer sikkert nye.

Imens har Putin nå sørget for å stenge ned siste rest av uavhengige medier og blokkere Facebook, slik at hans egne teorier skal få stå uimotsagt.

Hver dag ankommer titusenvis av krigsflyktninger Lviv i Vest-Ukraina. Etter at de russiske angriperne begynte med terrorbombing av sivile boligområder har flyktningstrømmen økt enormt. Foto: Aage Aune / TV 2

Foreløpig er antikrigs-demonstrasjonene i Russland ikke særlige større enn køene foran minibankene.

Kanskje er løgnene lettere på foten enn sannheten.

Men når Putin en dag slipper opp for nye påskudd, og kirkegårdene fylles opp av unge, drepte soldater vil russerne sannsynligvis si stopp.

Her i Ukraina håper de dette skjer før den russiske presidenten rekker å ødelegge hele landet deres.