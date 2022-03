Lagde apelyder og gjorde narr av ham: – Virkelig sårende

Faren var nødt til å forklare sønnen hva rasisme er. – Jeg tror at det ofte var tøffere for ham, sier Greg Mauldin om faren som aldri fikk se sønnen nå sitt store mål.

– For meg var det alt. Jeg husker å komme med bussen fra skolen og løpe ned gata for å spille hockey i gata. Det var mye av barndommen min. Å reise rundt i hele landet for at jeg kunne spille, var stort for oss. Det var med å knytte oss sammen, sier Mauldin.

Som 6-åring var han på Boston Bruins-kamp. Det var stort for gutten fra landsbyen Halliston, en knapp time utenfor storbyen.

Der fikk han se store stjerner spille. Etter kampen fikk han autografer.

– Etter det visste jeg at jeg ville spille hockey, sier han.

Det ble begynnelsen på en felles interesse for han og faren.

Mauldin ler da han får spørsmål om han er fra en hockey-familie. Idretten var nesten ukjent for familien, men endte opp med å bli noe av det aller viktigste.

Idretten har gitt han noen av hans beste øyeblikk. Han har også opplevd å bli gjort narr av. Til å begynne med forsto han ikke hvorfor.

TILBAKE: Greg Mauldin er mot alle odds tilbake som hockeyspiller i Stavanger. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Lærte det sammen

Den blide 39-åringen er tilbake i DNB Arena i Stavanger. Han har lagt bak seg to tøffe år.

Det overrasket ham at noen igjen ville gi ham sjansen.

Da hans tidligere arbeidsgiver slo på tråden var det åpenbart. Han skulle tilbake.

– Jeg trodde at det var helt over. Det føles som om jeg er her for å gjøre ferdig en jobb, sier han og smiler.

Mer om returen senere. La oss først se på hvordan det hele startet for 33 år siden.

– Jeg og pappa lærte det sammen. Etter hvert tok også han på skøytene. Han var ikke veldig god, men det var noe vi kunne gjøre sammen, minnes Mauldin.

Sønnens talent på skøyter var langt større. Han tror kombinasjonen av å virkelig like det han holder på med og mye øving har tatt han dit det har gjort, selv om han aldri har sett det som øving. Det er noe som gir ham glede.

DUO: Far og sønn Mauldin poserer for fotografen. Foto: Privat

Utsatt for rasisme

Det var på hockeybanen at Mauldin hadde det best i barndommen, men det var også der han kan huske å for første gang bli utsatt for rasisme.

– Helt fra jeg var liten og begynte å spille hockey var det mye av det. De kalte meg opp og gestikulerte, sier han.

Han ble blant annet sammenlignet med aper.

– Når jeg ser tilbake på det er det veldig rart at sånt skjedde på den tiden, men det er sånn den verden vi lever i er, sier amerikaneren og trekker på skuldrene.

– Hva gjorde det med deg?

– Det var virkelig sårende. Da jeg var barn kom jeg av og til i slåsskamper. Det var for meg en måte å vise min frustrasjon. Mine foreldre måtte forklare meg og min søster hvordan rasisme fungerer og hva man kan gjøre med det. Jeg og pappa hadde mange slike samtaler. Jeg tror at det ofte var tøffere for ham som måtte forklare det til meg. Jeg vet ikke hvordan du forklarer rasisme til et barn, svarer Mauldin.

Mistet jobben

Det kostet å gi sønnen de mulighetene han ønsket på isen. Ikke bare brukte faren mye tid på sønnens satsing. Det kostet også mye penger.

– Det var vanskeligst da han mistet jobben. Da kunne jeg ikke spille for noen av topplagene som jeg kanskje egentlig kunne ha spilt for. Jeg var heller på et lag som ikke var like godt og ikke kostet så mye å spille for. Det var ikke noe stort problem. Vi gjorde det vi kunne. Jeg skulle spille hockey uansett, sier han.

Mauldin fortsatte og talentet begynte med tiden å markere seg. Han kom inn på et godt universitet med fullt stipend. Det så lyst ut.

Da han kom dit begynte han virkelig å se at han faktisk kunne nå sitt store mål. Han ville, som nesten alle andre hockeyspillerne, til NHL.

KLARTE DET: Greg Mauldin ble NHL-spiller. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Han var ikke der

For Mauldin ble drømmen virkelighet. Han klarte det, men da var faren gått bort. Han fikk kreft og døde da sønnen var 18 år gammel.

– Han var ikke der og så det. Jeg tror han ville vært veldig stolt. Selv om han ikke var til stede, er jeg sikker på at han så på, sier Mauldin om det han ser på som sin karrieres største øyeblikk, sitt første NHL-mål, som gjorde han til matchvinner.

Det hadde gått ti år fra faren gikk bort til da sønnen endelig kunne juble for scoring på den største scenen.

Over 20 år har gått siden faren døde, tre dager før julaften.

– Det var en tøff tid. Jeg tror den lærte meg mer enn noe annet jeg har opplevd. Verden kan ikke stoppe opp selv om noen går bort. Det er opp til oss å lære av det og gå videre, selv om det selvfølgelig er vondt. Vi kunne ikke gi opp selv om han døde. Mamma gjorde en god jobb med å få meg til å forstå og hjelpe meg videre, sier han.

– Hva tenker du om det at han aldri fikk se at du nådde dine mål?

– Jeg tror at han så hva han trengte å se. På juniornivå spilte jeg godt og kom inn på et bra universitet. Jeg tror at han visste at jeg var på et godt sted, svarer Mauldin.

– Gjorde narr av meg

I 2019 debuterte den tidligere NHL-spilleren for Stavanger Oilers. Amerikaneren med flere titalls kamper i verdens beste hockeyliga visste omtrent ingenting om norsk hockey.

At han endte i oljebyen er det mange årsaker til, blant annet rasisme.

Før han kom til Norge spilte han en sesong for den kroatiske klubben Medveščak Zagreb.

Under en kamp de spilte i Østerrike opplevde han igjen rasisme på hockeybanen.

– Det var supportere som ropte ting og gestikulerte. Noe ironisk er det at senere det året ønsket den klubben meg. Det var en interessant situasjon. Jeg hadde opplevd rasisme i deres arena og de ville ha meg til å spille der. Åpenbart kunne jeg ikke gjøre det, sier Mauldin.

GODE MINNER: Greg Mauldin minnes sin første periode i Stavanger Oilers med et smil. Foto: Carina Johansen

– Det var rasisme som ble avgjørende for ditt valg?

– Jeg kunne ikke spille i en arena hvor de et minutt gjorde narr av meg på grunn av hudfargen min, for så å kanskje feire om jeg scoret. Det ville ikke føltes rett for meg. Det var lett å velge mellom å spille der og her, svarer han.

Trodde det var over

Han ble værende i Stavanger i nesten to år. Periodevis var oppholdet en stor suksess. Mauldin ble glad i byen, klubben og supporterne og siddisene likte den karismatiske amerikaneren.

Avskjeden ble imidlertid ikke som han ønsket. Mauldin sin hamstring røk i en kamp mot Vålerenga. Det ble det siste vi så av han i Oilers-drakt for den gang.

– Alt stengte ned. Jeg måtte dra hjem og gjennomføre rehabiliteringen alene. Da så jeg på Youtube og lærte det jeg måtte, sier han.

I USA fikk han en trenerjobb. Spillerkarrieren så ut til å være over.

– Jeg trodde at det var helt over. Å komme tilbake og spille på fulltid igjen så jeg ikke som en mulighet, sier Mauldin.

TILBAKE: Greg Mauldin er tilbake i Stavanger for å fullføre en jobb. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Så hadde plutselig ECHL-klubben Kalamazoo Wings behov for flere spillere. De ønsket å ha med den tidligere NHL-spilleren. Mauldin fant frem skøytene og ble med.

– Da hadde jeg ikke spilt en kamp på det jeg tror var 682 dager. En kamp ble til flere og plutselig var det lag i Europa som ønsket meg. Da Oilers spurte var det en enkel avgjørelse. Jeg er her for å gjøre ferdig en jobb, sier han og smiler.

Stavanger Oilers er favoritter til å vinne det pågående sluttspillet.